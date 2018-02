On són les peces cedides pels miners d'Osor a la Burés?

Actualment, a la Burés hi ha una sala on s´hi emmagatzemen un centenar de relíquies històriques.

Fa més de quatre anys, un grup d'exminers van cedir diverses peces i objectes de les mines d'Osor a Anglès perquè els exposessin al museu de l'antiga fàbrica tèxtil Burés. Un material que, actualment, ningú recorda haver vist mai, ni saber on són o què se n'ha fet. De fet, no s'han trobat tampoc registres d'entrada d'aquest material, un inventari dels objectes cedits o cap tipus de document relacionat amb els mateixos.

Amb l'objectiu de saber què va passar i resoldre així el misteri, ara l'exalcalde d'Anglès, Jordi Fornés, ha decidit denunciar públicament aquests fets.

«Parlant amb un exminer d'Osor per un tema personal, em va comentar que fa uns anys van fer aquesta cessió i que des de llavors no han tornat a saber res de les màquines», relata Fornés, qui va governar la localitat de l'any 2003 al 2006 en representació d'ERC.

Màquines que, segons explica Fornés, no eren «precisament petites». I és que els exminers afirmen haver cedit, entre altres, un parell de dúmpers –un d'ells de la guerra de Corea–, una excavadora, diversos cabassos amb minerals, eines i complements de mineria. «Ningú sap res de tot això», lamenta Fornés, qui recalca que aquesta desaparició va provocar i segueix causant molta indignació i tristesa als exminers, alguns dels quals avui ja són morts. «Per dignitat, coherència i sentit comú, caldria esbrinar què va passar, donar explicacions i depurar responsabilitats», exigeix l'exalcalde.



Durant el mandat d'Espinet

En aquella època (2011-2015) governava Per Anglès Units (PAU) amb Pere Espinet al capdavant. Preguntat per la ubicació d'aquestes peces històriques, l'exbatlle assegura «no saber-ne res». «No em sona ni consta que es fes aquesta cessió», explica Espinet a Diari de Girona, afegint que, si s'hagués fet, hi hauria un registre d'entrada.

«El que passa a la Burés és que no hi ha res arxivat i a molts espais no s'hi pot entrar pel risc que caigui l'estructura», critica el portaveu de PAU. En aquest sentit, l'exalcalde indica que ell mateix va donar unes capses de cinema per al museu que tampoc ha tornat a veure. «Allà si han fet moltes donacions i no hi ha res arxivat», recalca l'exbatlle, afegint que el que s'ha de fer és «un inventari» amb la data d'entrada i la descripció de cada objecte.

Espinet també va insinuar que en aquest espai «si han fet moltes obres» al llarg dels anys i que hi ha treballat «molta gent». De fet, a l'estiu del 2016, les antigues naus de la Burés, i més concretament, l'espai que ocupava la brigada municipal i la colla gegantera van patir alguns robatoris i bretolades amb pocs dies de diferència.

Tampoc hi ha cap rastre d'aquestes peces de les mines d'Osor –que van tancar el 1979– a la sala de la Burés on s'hi emmagatzemen un centenar de relíquies històriques entre les quals s'hi troben antics telers, cotxes o altres objectes relacionats amb la fàbrica,

L'actual equip de govern (PDeCAT-AM) assegura que coneix aquests fets de «paraula» però que no tenen elements probatoris sobre l'entrada d'aquest material i que, per tant, no poden actuar. Queden, doncs, més interrogants que respostes en aquest estrany misteri d'Anglès.