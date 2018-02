Blanes obre les portes a canviar les dates del Concurs de Focs d'Artifici arran d'algunes queixes veïnals

Les dates escollides per a la celebració del 48è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de Blanes han generat les queixes d'alguns veïns que, a través de les xarxes socials, critiquen que no s'hi inclogui el cap de setmana. I és que enguany, les dates que s'han previst per als cinc dies d'espectacles pirotècnics són del dilluns 23 de juliol al divendres 27. Uns dies que, tal com va explicar el consistori el 14 de febrer, van ser escollits per la Comissió Tècnica del Jurat Qualificador, tenint en compte que el concurs havia de coincidir amb Santa Anna, dia central de la Festa Major i evitar incloure el 28 de juliol, quan es fa l'Aplec de l'Amor a Cala Bona. En la majoria de les queixes, els usuaris critiquen que excloure el cap de setmana suposarà un «pèrdua d'ingressos» o que gent de fora que treballa entre setmana es perdin el certamen.

Aquesta polèmica també va ser debatuda en el ple municipal que es va celebrar dijous a la tarda, arran de les preguntes fetes pel PDeCAT i ICV-EUiA a l'alcalde Mario Ros (PSC) sobre si pensava «reconsiderar» aquestes dates. El batlle va anunciar llavors, que té previst reunir-se dilluns amb el sector econòmic de la localitat –comerciants, hostalers i representants de l'Ensorra't– per tractar aquesta qüestió i conèixer el seu punt de vist. A més, Ros també va remarcar que ha demanat un informe en el qual es detallin els motius pels quals es van escollir aquestes dates.



Els càmpings i l'ACA

D'altra banda, en el ple de dijous es va tractar de nou una altra de les polèmiques municipals: la possibilitat d'incorporar al POUM les ampliacions il·legals dels càmpings Bella Terra i Blanc d'Eivissa. Amb la sala de plens plena a vessar de treballadors d'aquests establiments turístics que lluïen un adhesiu amb el lema «volem negociació. Els treballadors amb els càmpings», els grups municipals van acordar demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que emeti un informe sobre la possibilitat d'incorporar aquestes ampliacions al POUM. Es va aprovar amb 12 vots a favor (PSC, PDeCAT, ERC, Cs i PP) i 8 abstencions (ICV-EUiA, CUP i Batega). Faltava el regidor convergent, Quim Torrecillas, per motius de salut.

En relació als càmpings, també es va decidir per unanimitat desestimar els recursos presentats pel Bella Terra i el Blanc d'Eivissa contra els acords de ple de l'any passat que els sancionaven a pagar 1,5 milions i 1,3 milions d'euros, respectivament.



Renúncia de Catalan

També en el ple de dijous, el ja exedil d'ICV-EUiA Víctor Catalan va fer oficial la seva renúncia després de set anys a l'Ajuntament i va rebre una reproducció de la Font Gòtica. «Agraeixo i agrairé sempre l'oportunitat que em va donar la família d'ICV-EUiA, als quals espero haver servit i representat dignament. No desapareixo. Em teniu a disposar per al que faci falta i quan calgui», es va acomiadar Catalan emocionat.