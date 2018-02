Les peces cedides pels miners d'Osor no són a la Burés

Actualment, a la Burés hi ha una sala on s´hi emmagatzemen un centenar de relíquies històriques.

Actualment, a la Burés hi ha una sala on s´hi emmagatzemen un centenar de relíquies històriques. DdG

Les peces cedides pels exminers d'Osor perquè fossin exposades al museu Burés no són a l'antiga fàbrica tèxtil. Així ho va certificar ahir l'equip de govern d'Anglès (PDeCAT-AM) arran de l'article publicat dijous a Diari de Girona en relació a la desaparició de les mateixes durant el mandat 2011-2015, quan governava el PAU, amb Pere Espinet al capdavant.

Una desaparició que va decidir denunciar públicament l'exalcalde d'Anglès del 2003-2006, Jordi Fornés, amb l'objectiu de conèixer quin va ser el seu destí i «depurar responsabilitats». Entre altres peces, els exminers van portar a Anglès un parell de dúmpers –un d'ells de la guerra de Corea–, una excavadora, diversos cabassos amb minerals, eines i complements de mineria. «A la Burés, totes les peces estan arxivades i les dels exminers, no hi són», va assegurar l'alcaldessa, Àstrid Desset. I és que segons va concretar, quan van entrar a governar el maig del 2015, es va elaborar un inventari patrimonial de totes les màquines i objectes que hi havia a la Burés. «Una de les primeres coses que vam fer quan vam entrar al govern va ser visitar el magatzem de la Burés i ho vam trobar tot ple de runes i pols, amb fluorescents trencats a terra, i les màquines tapades i aplegades en un racó», va criticar Desset.

El govern d'Anglès va voler respondre així a les declaracions fetes per Pere Espinet en les quals afirmava no saber res de les peces. «No em sona ni consta que es fes aquesta cessió», va explicar dijous Espinet afegint que si s'hagués fet, hi hauria un registre d'entrada. «El que passa a la Burés és que no hi ha res arxivat i a molts espais no s'hi pot entrar pel risc que caigui l'estructura», va afegir el portaveu del PAU.

En aquest sentit, l'equip de govern també va recordar que actualment les úniques instal·lacions que «cauen» a la Burés són els teulats de les antigues oficines i de la nau 1, una part que, segons Patrimoni de la Generalitat «no té valor cultural ni patrimonial i, per tant, no està catalogada».

Sobre l'antiga fàbrica tèxtil, l'alcaldessa va recordar també que a la nau 2 el teulat està en bon estat, que una part l'utilitza la brigada d'obres i serveis i que en breu es licitarà l'obra per canviar un teulat. A la part dels antics tallers, que es troba dins de l'àrea BCIN, la teulada va ser restaurada fa poc i a la nau 3, on s'hi porten a terme les activitats –polivalent, sala de ball, museu i màquina de vapor–, està en bon estat. A més, afegeix que després dels diversos robatoris i bretolades que va patir aquest equipament l'estiu del 2016, es van instal·lar càmeres de videovigilància equipades amb visió nocturna i detecció de moviment.



Últimes donacions fetes

Les últimes donacions que es van fer a la Burés, el maig del 2017, van ser dues peces d'interès històric: una antiga màquina de foradar de columna de ferro colat, que pesa uns 150 quilos i va ser construïda entre 1925 i 1930; i un antic regulador de turbines que pertanyia a la Central de Can Ribes. «Aquestes peces, com la resta, estan perfectament arxivades i catalogades», va ressaltar Desset.