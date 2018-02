Neix a Anglès un campionat de carreres de cotxes virtuals

Simulació. Les carreres de cotxes virtuals permeten al jugador experimentar des de casa el que viu un pilot professional quan competeix. Ara, dos veïns d'Anglès han creat un nou campionat nacional d'aquesta disciplina

er pilot professional i córrer en circuits de tot Europa sense sortir de casa. Això és el que fan dos veïns d'Anglès aficionats a les carreres de cotxes virtuals que, després d'anys participant en competicions d'arreu del país, han decidit impulsar el seu propi campionat nacional. Es tracta d'en David Tresseras i en Marc Oliveras, dos anglesencs que també són els fundadors de l'equip Simracing Girona. «El que s'intenta amb aquestes simulacions és reproduir el màxim possible el que experimenta un pilot de carreres professional quan competeix», explica Tresseras, qui relata que la idea de crear un campionat va sorgir de la passió que senten ells per aquesta disciplina i per tal de donar a conèixer i fomentar aquesta pràctica pel territori gironí. «La gent pot pensar que està fet per als joves, però en realitat hi juguen persones de mitjana edat que són les que tenen el poder adquisitiu necessari per comprar tot el material», afegeix Tresserras, precisant que tenen jugadors d'entre 30 i 50 anys.

I és que per poder competir calen, entre altres accessoris: una consola o un ordinador, el joc Assetto Corsa, un volant, pedals, un fre de mà o un canvi de marxes. «Hi ha persones que per fer-ho més real tenen una plataforma que frena i gira quan tu ho fas en el joc i que fins i tot es posen guants o sabates per competir», indica aquest veí d'Anglès.

Tot plegat té un cost que va des dels 800 fins als 3.000 euros. «No és només jugar a la consola, és un anar un pas més enllà i fer de pilot professional en una carrera real, però des de casa», recalca Tresserras.



Premis a Montmeló

Aquests dos anglesencs van crear el campionat el passat mes d'octubre i ara, al març, celebraran la tercera competició. Per fer-ho, obriran dues sales per a 32 participants en les quals jugaran al joc Asseto Corsa. «La carrera es fa en unes condicions meteorològiques específiques, un nombre de voltes concretes i seguint una classificació i unes normes», especifica Tresserras, qui subratlla que l'acció és tan real que els pilots durant la cursa han de parar a posar combustible o a canviar els pneumàtics. «Hi ha campionats on fins i tot es retransmet la carrera en directe i amb comentaristes a través de YouTube», explica aquest aficionat al Simracing.

Un extra que preveuen aplicar en els seus propis campionats quan s'acabi d'instal·lar la fibra òptica a Anglès i jugant al Project cars 2. De moment, però, estan centrats en el 3r campionat, que es farà aquest 5 de març, és gratuït i ofereix premis com el curs de conducció «Audi driving experience» al Circuit de Montmeló o la possibilitat de viure altres experiències similars en aquest circuit de Barcelona. «Està tenint un èxit que no ens esperàvem i això ens anima a seguir fent coses noves», conclou Tresserras, qui anima tothom a provar-ho.