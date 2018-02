Autor del crim que va commocionar Anglès l'any 1997

Jordi Magenti, l´any 1997, arribant a l´Audiència per ser jutjat per l´assassinat de la seva exdona

Jordi Magenti, detingut aquest dilluns pel crim d'una parella a Susqueda, va matar a trets la seva exdona, María José Sánchez, a finals de 1997 al mig d'un carrer d'Anglès. Ella l'havia denunciat per maltractaments i per amenaces de mort. L'Audiència de Girona va condemnar Jordi Magenti a 15 anys de presó per aquest crim, rebaixant la petició que havien fet la Fiscalia (20 anys) i l'acusació particular (25 anys).

El 4 de desembre de 1997, el dia que María José Sánchez feia 37 anys, Magenti va sortir de la seva feina en una tèxtil d'Anglès al.legant que es trobava malament. Després va anar a casa dels seus pares, on s'havia instal.lat a viure després de separar-se de la seva dona, i en va marxar amb dues escopetes.

Es va dirigir aleshores al carrer del Ter, per on havia de passar la seva exdona per anar a casa seva. Allà, la va estar esperant durant més de mitja hora a l'interior del seu vehicle. Quan ella va passar, l'home va sortir amb l'escopeta i va disparar tres trets. Després va recarregar l'arma i va disparar un altre cop. El calibre de les bales que va fer servir l'acusat era del 12,70, que normalment es fa servir per caça major, sobretot per matar porcs senglars.

Maria José Sànchez havia denunciat el marit en dues ocasions. El primer cop va ser a principi de 1997 i per maltractaments físics i psicològics. El 2 d'octubre del mateix any -quan ja s'havia celebrat un judici per aquella denuncia però encara no s'havia dictat sentència- Maria José Sànchez va tornar a presentar-se als jutjats per interposar una altra denúncia perquè el seu marit l'havia amenaçada de mort. Dos mesos més tard, Magenti l'assassinava.



L'Audiència li va aplicar atenuants

El judici per aquest crim es va celebrar a l'Audiència de Girona el febrer de l'any 2000. El jurat popular va considerar-lo culpable d'assassinat. A l'hora d'aplicar la pena, el tribunal va tenir en compte "creta incapacitat psicològica" per part de l'acusat, donats els seus problemes d'angoixa i les nombroses depressions que havia patit. Aquest fet, així com la seva col·laboració en l'aclariment del cas, va fer que el tribunal dictés una condemna de 15 anys de presó, cinc menys dels que demanava el fiscal, i deu menys que els sol·licitats per l'acusació particular