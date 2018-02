Detingut a Santa Coloma de Farners l'autor del doble homicidi del pantà de Susqueda

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a Santa Coloma de Farners un home com a presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda que va ocórrer a finals del mes d'agost.



El detingut és Jordi Magenti Gamell, un veí d'Anglès d'uns 60 anys que va ser condemnat per matar la seva dona a trets l'any 1997.





ÚLTIMA HORA??Detingut el presumpte autor del doble homicidi del pantà de Susqueda. Ho investiguen des del mes d´agost agents de la DIC (Unitat de Desapareguts) pic.twitter.com/R0CaR6hP2C — Mossos (@mossos) 26 de febrero de 2018



Segons fonts policials,on es va produir el crim ja que viu a l'entorn del pantà ini amb l'entorn de les seves famílies.El cos policial ha detingut el presumpte homicida al municipi selvatà de Santa Coloma de Farners gràcies a la investigació dels agents de la DIC (Unitat de Desapareguts)., dos joves del Maresme,quan van dir que anaven a Susqueda a navegar amb caiac. Els familiars de la parella van denunciar la desaparició als Mossos. Un extens operatiu de recerca es va posar en marxa per intentar localitzar els joves desapareguts.Un mes més tard, el 26 de setembre la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra va localitzar els dos cadàvers dels joves al pantà de Susqueda, els quals presentaven clars signes de violència.El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia. Ella no en portava, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella.Els investigadors ja van creure en un primer moment que darrere del doble crim hi podia haver. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.L'autòpsia va determinar quei que