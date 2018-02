Crim Susqueda: Els Mossos s'enduen el fill del presumpte autor del doble crim de Susqueda de la casa que escorcollen

Els Mossos d'Esquadra s'han endut cap a tres quarts de vuit del vespre el fill del presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda de la casa que estan escorcollant a Anglès (Selva). A dins hi continua havent el seu pare, que la policia considera responsable dels fets. El registre és tant pel doble crim com per un assumpte de salut pública, relacionat amb drogues. L'escorcoll ha començat cap a les dues de la tarda amb el pare. Al fill l'han dut més tard. El pare ha estat detingut a primera hora del matí a Santa Coloma de Farners i el fill cap a les dotze del migdia a Salt (Gironès)



El cas continua sota secret de sumari però els investigadors asseguren que hi ha proves contra l'arrestat, recollides durant aquests mesos d'investigació. De moment es desconeix quina vinculació podria tenir el fill amb el doble crim.





El fill del sospitós, detingut aquest matí

La cronologia dels fets

La cerca dels cossos va centrar els esforços de Mossos durant un mes: l'equip investigador i altres unitats del cos no van defallir fins trobar-los el 26 de setembre de 2017 pic.twitter.com/qza1kfapXN — Mossos (@mossos) 26 de febrero de 2018



Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a Salt un segon sospitós relacionat amb el doble crim de Susqueda . Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra,del suposat autor material dels fet per tràfic de drogues. El fill és un jove de 30 anys., pare del segon detingut i principal sospitós del crim de Susqueda, ésque viu a Anglès amb el seu oncle. És aficionat a la pesca i acostuma a anar a practicar-la al pantà. Magenti ja té antecedents perfa 21 anys. Va matar la seva exdona María José Sánchez, a trets el 4 de desembre de 1997. Feia alguns mesos que no vivien junts -- i estaven en tràmits de separació. L'Audiència de Gironaper aquest crim, rebaixant la petició que havien fet la Fiscalia (20 anys) i l'acusació particular (25 anys)., dos joves del Maresme, van desapàrèixer el 24 d'agost quan van dir que anaven a Susqueda a navegar amb caiac. Els familiars de la parella van denunciar la desaparició als Mossos. Un extens operatiu de recerca es va posar en marxa per intentar localitzar els joves desapareguts.Un mes més tard, el 26 de setembre la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra va localitzar els dos cadàvers dels joves al pantà de Susqueda, els quals presentaven clars signes de violència.El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia. Ella no en portava, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella.Els investigadors ja van creure en un primer moment que darrere del doble crim hi podia haver. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.L'autòpsia va determinar quei queL'autor d'un triple assassinat el passat 5 de desembre a Terol i ex militar serbi, Norbert Feher, conegut com Ígor el Rus, va ser investigat pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civll per si tenia relació amb el doble crim de Susqueda.Aquest mateix mes de febrer, els Mossos d'Esquadra van poder focalitzar el punt on el 24 d'agost van matar a trets la parella , gràcies a la ressonància dels trets. El punt exacte de l'assassinat, segons els indica aquesta anàlisi, és, un paratge que es troba a tocar d'un barranc del pantà i una zona de molt difícil accés.