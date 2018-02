Analitzen el cotxe de Magentí que situen a l'entorn del pantà el dia de la desaparició de la parella

Els Mossos d'Esquadra s'han endut per analitzar el vehicle tot terreny que el detingut pel doble crim de Susqueda utilitzava i que els investigadors situarien al lloc dels fets el dia de la desaparició de la parella del Maresme. Es tracta d'un Land Rover de color blanc que Jordi Magentí feia servir habitualment i que les càmeres haurien gravat a la zona del pantà, també en dies posteriors. L'escorcoll al domicili de l'oncle de Magentí a Anglès (Selva) del carrer Nou 1 continua a hores d'ara i no es descarta que en les properes hores el suposat autor material pel crim s'hagi de traslladar de nou a la finca del carrer de la Font del Canyo 16, (el domicili de la mare) per fer-hi un nou registre. Durant aquest matí també s'ha registrat l'habitatge en presència del fill del detingut, que ja han traslladat de nou a la comissaria de Santa Coloma de Farners.