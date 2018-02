Arresten un condemnat per assassinat i el seu fill pel crim de Susqueda

Jordi Magentí seria l'autor en solitari de l'assassinat dels dos joves del Maresme. Així de taxatiu va ser ahir el cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), l'intendent Antoni Rodríguez, que va afirmar que no tenen cap dubte de la seva autoria i que compten amb una «càrrega provatòria» contra el detingut.

L'intendent va explicar que a més descarten que el presumpte autor dels fets tingués cap mena de vincle amb les víctimes ni tampoc amb el seu entorn d'amistats. També va afirmar que després dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquest estiu, la investigació per determinar l'autoria del crim de Susqueda «va ser prioritària per la DIC».

De moment, no està clar de quin seria el mòbil del crim però s'apunta que podria haver estat una trobada entre els tres de forma accidental i que hauria derivat amb la mort a trets de la parella.



Va declarar com a testimoni

Una de les primeres pistes que va portar la policia a desconfiar de Jordi Magentí Gamell va ser que havia estat vist amb el Land Rover Defender de color blanc -que és del seu oncle- el dia del crim. Això va portar els Mossos d'Esquadra al seu dia a interrogar-lo com a testimoni. Aquest, però, va negar que hagués estat el dia dels fets -24 d'agost- a la zona de Susqueda però amb el seu historial es va convertir en una dels principals sospitosos.

L'acusat ahir es va declarar innocent davant les acusacions que li atribueixen el doble crim de Susqueda. Fonts de la família van explicar a TV3 que la mare del detingut també nega la implicació del seu fill en els fets, ja que assegura que va estar amb ella. El presumpte autor del crim està representat per Salellas Advocats.

En canvi, a través de les càmeres i de les investigacions així com la declaració de testimonis que viuen a la zona, els Mossos d'Esquadra el situen a l'embassament el dia del crim, el 24 d'agost. Tant forenses com policia, cal recordar que situen l'assassinat a les hores properes a la desaparició.



Un amant de la natura

El pantà de Susqueda és una àrea que l'arrestat coneixia sobradament, ja que era assidu de la zona. Fa anys hi havia anat a caça i també hi anava a pescar. Ell mateix es descriu com a un amant a la natura i la zona de la Selva interior com és lògic se la coneixia i el pantà era una zona que coneixia al detall.

És una persona, per tant, que es coneix els racons d'una àrea que la policia ha analitzat pam a pam des del dia de la desaparició de la parella i després de la descoberta dels cossos. Els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat en diverses ocasions, tant per reconstruir el doble crim com per intentar localitzar l'arma amb la qual presumptament el veí d'Anglès hauria comès l'assassinat. Fins i tot, van fer una anàlisi sonomètrica per poder determinar el punt on es va produir el crim. Segons la descripció del so per part de testimonis de la zona que van sentir trets aquell dia i la recreació situa el crim a la Font del Borni.

Ahir per intentar trobar més pistes, la policia va estar escorcollant un domicili on el primer detingut havia freqüentat. La casa on havia viscut amb la seva mare. Aquesta es troba al passeig del Canyo i els Mossos d'Esquadra s'hi van personar pels volts de la una del migdia i hi van estar fins que es va fer de nit. Tal com va demanar el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, que porta el cas, la policia hi va portar el presumpte autor del crim.

Els investigadors i la policia científica van estar treballant a la zona amb un objectiu molt clar: trobar l'arma del crim i també per poder ampliar les seves diligències amb altres aspectes del cas com ara el tràfic de drogues. Més tard, pels volts de dos quarts de sis de la tarda, en el mateix domicili del passeig de la Font del Canyo, també s'hi va presentar la policia amb el segon arrestat, el fill, el qual s'investiga per drogues.

Durant el dia, la policia també va escorcollar el domicili del jove, que està situat a Salt i on se'l va detenir per tal de trobar més pistes de la seva presumpta vinculació amb el doble crim.

Ahir a la tarda també estava previst fer l'escorcoll del domicili del carrer Nou, on vivia actualment el presumpte assassí. Però finalment es va postposar per a les properes hores. Ja que al primer lloc escorcollat s'hi van fer dos escorcolls paral·lels, un per tràfic de drogues -marihuana- i l'altre, centrat en el doble crim. Està previst que també es revisin més propietats de l'home que estan situades per la comarca.



Mig any dels fets

Els dos joves del Maresme, Marc Hernàndez i Paula Mas, van desaparèixer el 24 d'agost de l'any passat quan van dir que anaven a Susqueda a navegar amb el caiac.

Els familiars de la parella van denunciar la desaparició als Mossos veient que no donaven senyals de vida. L'única imatge de la parella en vida hores abans de ser assassinats és la que va difondre la policia quan se'ls buscava: la parella en un caixer automàtic de la Caixa de la Cellera de Ter.

Durant dies se'ls va estar buscant per terra, mar i aire però no va ser fins al 26 de setembre, que la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra va localitzar els dos cadàvers dels joves al pantà amb signes de violència. Tots dos estaven despullats. El lloc on van aparèixer és de difícil accés i l'autòpsia a més va determinar que la parella va morir assassinada i que la noia va rebre, almenys, un tret.