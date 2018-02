Condemnat a 15 anys de presó per assassinar l'exdona

Era un 4 de desembre el dia en què el nom de Jordi Magentí va transcendir als mitjans de comunicació per un succés d'allò més macabre a la localitat d'Anglès. Vint anys després, el nom del condemnat torna a ser recordat per un nou cas del que tot apunta que podria tornar a ser culpable. Aquesta vegada a l'escenari del pantà de Susqueda i per causes que encara s'investiguen.



ELS FETS

L'espera al cotxe i li dispara quatre trets a sang freda

L'any 1997 Jordi Magentí va matar a trets la seva exdona, Maria José García Fernández, mogut per motius sentimentals. L'home va estar esperant la víctima durant més de mitja hora dins el seu vehicle aparcat prop del lloc per on ella sempre passava per anar a buscar els fills a l'escola.

Quan la va veure, l'home va sortir del cotxe i li va disparar quatre trets a sang freda. Els tres primers amb una munició per caçar senglars i un quart amb un cartutx de perdigons, amb el qual la va rematar quan ja estava estirada a terra i d'esquena.

Els fets van passar davant d'un taller mecànic, del qual van sortir immediatament els treballadors en sentir els trets.

Un d'ells va apartar l'arma de l'home mentre avisaven la Creu Roja per intentar salvar la vida de la dona. En arribar la Policia Local, Jordi Magentí es va entregar voluntàriament als agents confessant que havia matat a la seva exdona perquè «no podia viure sense ella».



LA INVESTIGACIÓ

Diverses denúncies per maltractaments i amenaces

Les investigacions posteriors a la mort de la dona van determinar que María José Sánchez havia denunciat al seu exmarit per maltractaments i amenaces en dues ocasions. Arran dels fets la dona havia iniciat els tràmits de separació i dos mesos abans de l'assassinat, l'home ja l'havia amenaçat de mort. Tant la víctima com l'agressor patien depressions i en el cas de Magentí, aquest havia visitat un especialista en psiquiatria i es trobava en baixa laboral per una crisi. La parella portava casada uns 20 anys i tenien dos fills, els quals van passar a mans del germà de l'agressor després dels fets. Els veïns de la localitat van quedar commocionats arran dels successos a la vila.



EL JUDICI

Un cas de justícia popular per unanimitat

Després d'una primera declaració davant del jutge després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra l'any 1997, l'home es va passar tres anys en presó provisional, fins l'any 2000. El ministeri fiscal demanava en un inici 20 anys de presó per l'home, a qui acusava d'haver matat a la seva dona de manera premeditada, ja que els tres mesos abans, a l'iniciar els tràmits de separació, la va començar a assetjar amb frases intimidatòries i amenaces.

En canvi, la defensa exercida per l'advocat Manel Mir, demanava set anys de presó en considerar que els fets eren constitutius d'homicidi amb la circumstància d'alineació mental.

Durant aquest judici Jordi Magentí va declarar que quan es va trobar amb la seva dona no tenia cap intenció de disparar i que només volia parlar amb ella perquè estava molt deprimit. La seva defensa va argumentar també que l'home patia alteracions mentals.

Durant la vista es va constituir un jurat popular que va ser l'encarregat de jutjar l'home i que va acabar sostenint que Magentí era culpable de l'assassinat de la seva exdona. El tribunal va considerar que el processat tenia problemes psicològics, però que sabia el què estava fent.



LA SENTÈNCIA

La jutgessa aplica la pena mínima de 15 anys de presó

La participació de l'acusat en l'esclariment dels fets va convèncer a la jutgessa - Fàtima Ramírez - per aplicar-li la pena mínima de 15 anys de presó. L'assassí va sortir del centre penitenciari l'any 2009 i se li va concedir la llibertat definitiva a finals del 2012. Així doncs va passar un total de dotze anys empresonat, tres d'ells en presó preventiva.