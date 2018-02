Estupefacció, tristesa i indignació a Anglès

Estrany, poc sociable, possessiu, obcecat i maniàtic. Així van descriure ahir els veïns d'Anglès a Jordi Magentí Gamell, el presumpte assassí de la jove parella del Maresme. Un home conegut i marcat en aquest poble selvatà de menys de 5.500 habitants per haver assassinat la seva esposa i la mare dels seus dos fills l'any 1997.

La notícia de la seva detenció a primera hora del matí va caure com una galleda d'aigua freda entre els veïns d'aquesta localitat que la van rebre primer amb estupefacció i tristesa i més tard i a mesura que s'anaven coneixent nous detalls, amb indignació. Tots coincidien a destacar però, que no creien que Magentí fos capaç de cometre un crim d'aquestes característiques.

I és que ahir, la vinculació de Jordi Magentí amb el crim de Susqueda es va convertir en el principal tema de conversa en un poble habitualment tranquil, on es coneix tothom, i poc acostumat a fets d'aquesta magnitud. Tot i l'aparent calma que es percebia en els carrers, als bars, a les fleques, o en els portals de les cases tothom parlava de la detenció i del caràcter del presumpte assassí de Paula Mas i Marc Hernández, de 21 i 23 anys respectivament.

En el carrer Nou, on actualment vivia Jordi Magentí amb el seu oncle Gaspar i on resideix gent d'Anglès de tota la vida, alguns veïns explicaven ahir com van saber de bon matí que alguna cosa «no anava bé. «A les set del matí he vist molta gent davant el garatge de l'oncle que crec que eren de la policia secreta i a ell -Magentí- com tancava la porta de la casa i marxava tranquil·lament amb ells», va relatar un veí que prefereix restar en l'anonimat. Aquest anglesenc va precisar també que l'arrestat és una persona «molt estranya» i que no s'esperaven «de cap manera que fos capaç d'arribar fins aquest punt». «Al poble tothom sap que fa anys va matar la seva dona i deien que estava malalt però que hagi arribat a fer una cosa així em deixa molt sorprès. Ningú s'ho esperava», va afegir. Al seu costat, un senyor gran que viu a pocs metres de casa de l'oncle i que coneix el presumpte assassí d'ençà que era petit, s'emociona explicant que no el creia capaç d'una cosa així.

Una impressió que compartien la majoria de veïns de la zona, que miraven amb recel els nombrosos mitjans de comunicació que, escampats pels carrers del poble, intentaven conèixer nous detalls del detingut. Un dels més sorpresos va ser en Ramon, qui va recordar que la setmana passada va coincidir amb Magentí en el bar. «Com altres cops va entrar, va demanar un tallat i es va asseure a la barra a llegir el diari», va relatar aquest veí de La Cellera qui explica que «se'l veia amargat». «És una mica estrany. A vegades al bar, si hi havia una conversa, s'hi posava amb to agressiu i sempre estava com exaltat, però mai vaig veure que tingués problemes amb ningú», va afegir en Ramon qui va concloure que, en definitiva, Magentí «semblava el que és».

A l'altre costat del carrer, a davant del CAP, una veïna assegurava que encara li tremolaven les cames de la impressió que va tenir en rebre la notícia. «M'ha trucat la meva filla, i quan m'ho ha dit no m'ho creia», va compartir A. B., que viu molt a prop d'on residia actualment el detingut. «No sé per què el van deixar anar després de matar la seva dona», va assegurar, visiblement afectada. Sobre la persona de Magentí, A. B. va concretar que és un home molt poc sociable que «no diu ni hola ni adeu», que anava a la seva i que sovint estava assegut en un banc fumant un caliquenyo. «És un peça. Qui s'havia de pensar que aquest mataria aquestes pobres criatures? No té perdó de Déu», va subratllar aquesta anglesenca.

Darrere seu, M.R. va assegurar que el presumpte assassí és «molt possessiu». «Quan m'ho han dit aquest matí m'he quedat de pedra, perquè no hi ha dret. No m'ho esperava això», va dir aquesta veïna d'Anglès, que va rememorar que quan Magentí va matar la seva dona, molta gent va pensar que havia estat «un atac de gelosia». «Però matar dues criatures és molt diferent» va recalcar afegint que l'arrestat té «un caràcter estrany, no es relaciona amb la gent, és molt sec i antipàtic i no té amistats». Sobre el fill d'aquest, detingut ahir a Salt, aquesta anglesenca va dir que és «un entremaliat i que el mantenia la seva àvia».



Conegut com «L'assassí»

Dues de les persones que millor el coneixen és l'expresident de l'Associació de pesca d'Anglès, Lluís Ribas i el seu pare, els quals regenten un negoci local dedicat, entre d'altres, a aquesta activitat. Tots dos van explicar que abans de matar la seva dona, Magentí treballava a l'empresa Antex, era pescador i caçador i formava part de l'associació. «A mi em deia que era com un segon pare per a ell», va recordar en Pitu Ribas.

A la botiga, un client va comentar que al poble coneixen Magentí com «l'assassí», «el pistoler» o «en Cuixa», nom amb el qual es coneix la família Magentí al poble. I encara un altre client va anar més enllà. «Anar a Susqueda hi anava, però, no hem dit que hi anés a pescar».



Repudiat al poble

Segons va relatar Ribas, després de sortir de la presó, el presumpte assassí, va intentar tornar a l'associació «com si tot fos com abans del crim» però la gent el va «repudiar». «Intentava parlar, però la gent el deixava de banda, es girava i marxava», va afegir Ribas, qui va descriure l'arrestat com a «obcecat i maniàtic». Per la seva part, el pare de Lluís Ribas deia que és «una mica boig». «Entre matrimonis mai se sap què passa, però això és fet a sang freda», va lamentar. Sobre les seves aficions, va assegurar que li agradava pescar, sobretot carpes, i caçar ànecs.

I des de l'Ajuntament, sorpresa absoluta. «El veia cada dia com portava llenya al seu oncle i l'ajudava, però res feia pensar res d'això», va valorar l'alcaldessa, Àstrid Desset, qui va reconèixer que al poble se'l coneix per ser un home molt tancat en si mateix.