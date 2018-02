Rastregen amb un detector de metall uns terrenys amb un cobert a Anglès

La policia científica dels Mossos d'Esquadra està rastrejant amb un detector de metall uns terrenys d'horta on hi ha un cobert relacionats amb el detingut pel crim de Susqueda. La tècnica podria servir per intentar localitzar l'arma del crim. És una finca situada a pocs metres de casa de l'oncle de Jordi Magentí Gamell, on la comitiva científica ha estat fent un registre fins pocs després de la una de la tarda. L'arrestat ha tornat a aprofitar el trasllat per reiterar que és innocent i que no ha fet "res". És el tercer punt d'escorcoll aquest dimarts al matí a Anglès. El primer registre s'ha fet a casa de la mare del suposat autor material, al carrer Font del Canyo. Allà, hi havia el fill dels sospitós, també arrestat dilluns per un afer de tràfic de drogues. Els Mossos d'Esquadra han informat que la comitiva no descarta tornar a registrar aquesta casa més tard, en aquesta ocasió amb el sospitós del doble crim.