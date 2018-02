Blanes afirma ara que el tancament del Bella Terra dependrà del que digui l'ACA

El tancament de part del càmping Bella Terra de Blanes dependrà ara del que digui l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) amb relació a la possibilitat d'incorporar les ampliacions il·legals al nou POUM. Així ho va explicar ahir l'alcalde, Mario Ros (PSC), qui va assegurar que de moment el decret d'alcaldia signat a principis de febrer i mitjançant el qual s'informava el propietari que disposava d'un mes per aturar l'ús d'aquestes instal·lacions abans de fer-lo tancar seguirà endavant. «En el ple de dijous passat es va aprovar demanar a l'ACA un informe en el qual valorés el cas particular del Bella Terra i el del Blanc d'Eivissa», va recordar Ros, qui va avançar que demà tenen prevista una reunió amb aquest ens i els demanaran que intentin elaborar aquest informe «ràpid». «Amb la valoració de l'ACA podrem contestar les al·legacions que han fet els càmpings i fer l'aprovació provisional del POUM amb o sense la inclusió d'aquests establiments», va afegir el batlle.

Tot i això, encara que l'ACA es posicioni a favor d'incloure les edificacions alçades de manera il·legal en sòl no urbanitzable al nou POUM, la decisió final de legalitzar les ampliacions dependrà dels 21 regidors municipals que hauran de debatre i votar aquesta possibilitat.

I mentrestant, el decret d'alcaldia seguirà fent el seu curs. «No queda suspès, però encara queda temps abans no s'hagi d'executar», va especificar Ros, qui va recordar que el propietari disposava de 30 dies a comptar des del moment en què rebés la notificació per «restituir la realitat física alterada». «Aquest avís va arribar a un apartat de correus i això ho va retardar», va afegir Ros. Si finalment el ple votes a favor de legalitzar les ampliacions dels càmpings, el decret quedaria suspès. Però si finalment aquest s'acabes executant, no implicaria que el càmping Bella Terra hagues de cessar tota l'activitat, però sí que n'afectaria una gran part: 50.000 metres quadrats que precintaria la policia local.

Aquesta situació no afectarà, però, les sancions d'1,5 milions d'euros per al Bella Terra i d'1,3 milions pel Blanc d'Eivissa que el ple va aprovar imposar als dos càmpings perquè les ampliacions en aquests establiments turístics es van fer sense llicència, en terrenys no urbanitzables i per no haver-ho corregit en tots aquests anys.



Obertura el 24 de març

D'altra banda, el Bella Terra segueix assegurant a la seva web que obrirà les portes el pròxim 24 de març i que en l'actualitat està «adequant les instal·lacions i fent treballs de millora». Unes novetats que va donar a conèixer al gener a la fira Vakantiebeurs a Holanda i a la d'Essen a Alemanya i Herning a Dinamarca, que es van fer la setmana passada.