Busquen a contrarellotge l'arma que va matar els joves de Susqueda

Els Mossos d'Esquadra han localitzat dues armes durant els escorcolls sobre el doble crim de Susqueda. En concret, una pistola i una detonadora de fogueig –simulada– ambdues a casa de la mare del presumpte assassí.

L'arma curta està essent analitzada per veure si és la utilitzada en l'assassinat dels dos joves del Maresme. Cal recordar que, segons l'anàlisi forense, els trets que van rebre en Marc i la Paula procedirien d'una pistola de bales de nou mil·límetres. De moment, però, segons fonts consultades, aquesta arma i la simulada no presenten cap indici que les puguin relacionar amb el crim de Susqueda. Ara els policies han traslladat l'arma de foc fins a equipaments policials per fer una anàlisi de balística.



Nous escorcolls

Durant el dia d'ahir van tornar a escorcollar la casa de la mare del detingut, situada al passeig de la Font del Canyo i també la de l'oncle. A la de la mare, aquest dilluns, s'hi van trobar les dues armes. Però ahir la recerca sense aturador de l'arma del crim va fer-se extensa a dos camps de l'oncle del sospitós de l'assassinat.

El principal sospitós del doble crim és Jordi Magentí, un veí d'Anglès de 60 anys que la policia estava investigant des de feia mesos. Un exconvicte que ja va ser condemnat el 2000 per assassinar la seva dona a trets amb una escopeta, tres anys abans.

Magentí es movia per la zona del pantà molt sovint i la policia té el convenciment que ell va ser a l'embassament el dia del tràgic succés, el 24 d'agost, quan algú va acabar amb la vida dels dos joves del Maresme.

Es dona el cas, a més, que després del crim, es té constància per testimonis, geocalització dels mòbils i càmeres de vigilància, que el principal arrestat pel doble crim de Susqueda va tornar a la zona i ho va fer més d'una vegada.

L'altre arrestat pel doble crim de Susqueda és el fill de Magentí, que també es diu Jordi. Aquest està essent investigat, però de moment pel que ha transcendit només se l'imputa per ara tràfic de drogues. Un delicte contra la salut pública que també s'ha estès contra el seu pare. Fill i pare, segons la policia, tindrien en comú el negoci de les drogues. Se'n desconeix per ara l'abast però la policia té la certesa que ambdós tenien aquesta pràctica conjunta. De fet, fa uns mesos els Mossos van detenir el fill per un delicte contra la salut pública i els agents sospiten que el fill va encobrir el pare.



Cotxe sota investigació

Durant el dia d'ahir la policia científica també va estar analitzant un Land Rover Defender de color blanc i s'hi busquen proves. Aquest tot terreny està aparcat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. S'espera que en les pròximes hores el fill passi a disposició del magistrat del jutjat número 2 d'instrucció de Santa Coloma de Farners, mentre que s'apunta que la policia podria esgotar fins a les 72 hores la detenció del pare, abans de traslladar-lo al jutjat.

Per a avui es preveu que hi hagi més escorcolls en finques relacionades amb la família del principal sospitós del crim. Ahir els Mossos d'Esquadra no varen escatimar esforços per intentar localitzar l'arma del crim i actuen contra rellotge perquè demà el principal acusat hauria de declarar davant del jutge. En cas de trobar-se l'arma, seria la prova clau si es pot comprovar que és una pistola del tipus Parabel·lum del cal·libre 9, segons es va poder veure a través de l'anàlisi dels forenses de les armes i les lesions que presentaven els dos joves.

Una de les dades que està clara és que la noia presentava un tret al cap. El noi presentava lesions compatibles amb arma blanca i de foc a la zona de l'abdomen. Els agents van estar pentinant ahir dos camps de l'oncle de Jordi Magentí, que es troben a mig quilòmetre de la casa del carrer Nou, on el presumpte assassí vivia.

La policia científica va estar rastrejant amb un detector de metalls tota la zona. En un d'ells, a més, també van buscar en un cobert si hi havia algun rastre de l'arma. Fins i tot, es va poder veure policies que es van enfilar en un cobert on també hi havia el principal detingut durant bona estona. Van agafar una escala per mirar entre els forats dels maons i també en van baixar dues gàbies per veure si a l'interior hi havia algun rastre de la pistola. El resultat va ser negatiu, així com en un camp proper d'avellaners, on es va repetir la cerca.



Sense llicència d'armes

A més d'aquest escorcoll, la policia va seguir fent-ne a la casa de la mare, on van traslladar de nou, com el dia anterior, el fill del principal arrestat. En aquest cas, el jove, que anava amb una dessuadora rosa fluorescent, es va estar amb la policia a dins de l'habitatge del passeig del Canyo durant prop d'una hora.

En aquesta casa és on dilluns s'hi van trobar les dues armes, una d'elles simulada. Cal dir que Jordi Magentí no té llicència d'armes des que va matar la seva dona a trets amb una escopeta l'any 1997, fet pel qual va estar a presó fins a l'any 2009. El seu fill tampoc compta amb llicència per utilitzar-ne i, per tant, en cas d'acreditar-se que la de foc és d'un dels dos, se'ls podria imputar un altre delicte, el de tinença il·legal d'armes.

Mentre es produïa l'escorcoll a la casa del passeig del Canyo, els Mossos d'Esquadra, amb un ampli desplegament, es van presentar a la casa de l'oncle del presumpte assassí, on vivia juntament amb la seva dona –que ara és a Colòmbia. Magentí també va ser present en aquest escorcoll així com els dels camps.

En aquest punt, quan va baixar del cotxe patrulla que el traslladava des de la comissaria de Santa Coloma fins a Anglès, va mostrar-se agressiu i va cridar que era innocent en dues ocasions. Els Mossos van estar escorcollant aquest immoble de tres plantes sota la mirada també de molts curiosos i periodistes. De dins de l'immoble es va poder veure que els agents es van emportar algunes caixes. Durant el dia la policia científica va estar rastrejant-la tota, no sols per trobar l'arma del crim, sinó també per detectar si pot haver-hi restes de sang dels dos difunts entre la roba o objectes.