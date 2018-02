Desallotgen una oficina bancària de Lloret pel fum causat per una avaria

El dens fum causat per un problema tècnic va obligar ahir a desallotjar una de les oficines bancàries de la plaça París de Lloret de Mar. Segons van informar els Bombers, l'avís es va produir a les dotze del migdia informant de la presència de fum al primer pis de l'edifici, que afectava també l'oficina bancària de la planta baixa. Fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions que va desallotjar el banc per prevenció. Després de ventilar, els bombers van passar una càmera tèrmica per trobar l'origen del fum que va resultar ser un problema tècnic. L'oficina va quedar tancada i no es van produir ferits.