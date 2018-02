Magentí: «No he fet res, em volen posar un mort que jo no he fet»

El principal acusat del crim de Susqueda, Jordi Magentí, ahir va protagonitzar un episodi davant la premsa. Davant de les càmeres, mentre el fotografiaven durant l'arribada a la casa del seu oncle, on vivia ell també, va esclatar a crits. Va assegurar que era innocent. Va dir: «No he fet res, em volen posar un mort que jo no he fet». Aquesta actitud va sorprendre els nombrosos mitjans de comunicació, que van veure com l'home, quan sortia del vehicle patrulla dels Mossos, en comptes de deixar-se tapar per la policia per tal que ningú li veiés la cara, va optar per girar-se i posar-se a cridar.

Després d'aquesta escridassada, va estar a dins de la casa acompanyat per la seva advocada, del despatx Advocats Salellas i per la comitiva judicial. Quan va ser el torn de baixar al garatge de la casa, els Mossos el van tornar a portar a fora i cap a aquest habitacle i aquest cop en castellà va cridar: «No he fet res».

En canvi, durant la resta d'escorcolls en els camps no se'l va ni sentir. Mentre estava amb la seva advocada i els investigadors a primera hora es va mostrar més trasbalsat i anava demanant tabac i cafès. Però a mesura que passaven les hores es va anar calmant i, de fet, durant l'escorcoll en un dels camps on també hi havia un cobert, va estar una estona a fora però després va restar a dins del vehicle policial. L'home anava vestit amb anorac i espardenyes i per ara no hauria confessat ni està col·laborant amb la policia.

Els Mossos d'Esquadra tenen previst que la seva declaració davant del jutge no sigui immediata sinó que s'esperaria a demà.