El concurs de focs de Blanes suma un dissabte i canvia de dates per les queixes rebudes

El concurs de focs de Blanes suma un dissabte i canvia de dates per les queixes rebudes

El 48è Concurs Internacional de Focs d´Artifici de la Costa Brava es farà finalment del 21 al 26 de juliol i inclourà un dissabte. Així ho va acordar l´Ajuntament de Blanes amb el Gremi de Firaires de Catalunya, en una reunió celebrada dimarts al migdia i arran de la preocupació i les queixes sorgides per les dates escollides inicialment, del 23 al 27 de juliol, ja que no incloïen el cap de setmana.

Segons va informar ahir el consistori durant la trobada el gremi es va comprometre a assumir els costos que suposarà allargar el certamen un dia més: 19.000 euros que és el que es paga a les empreses pirotècniques per actuació. Per la seva banda, l´Ajuntament afrontarà les despeses extra de neteja o seguretat que es produiran a causa d´aquesta ampliació.

Durant la trobada amb els firaires, l´alcalde Mario Ros (PSC) també els va demanar que s´augmentés el nombre de tiquets que cada any es reparteixen entre els escolars i els usuaris dels Serveis Socials del consistori blanenc. En total, aquest any es lliuraran 12.000 tiquets, mentre que l´any passat van ser un total de 8.000: 5.000 tiquets pels escolars i 3.000 tiquets gestionats per Serveis Socials. A canvi, les atraccions podran allargar cada dia el seu horari mitja hora més, però mantenint el mateix nombre de dies que ja estava previst que les parades estiguessin instal·lades: del 13 al 26 de juliol.

Aquest acord va ser ratificat dimarts al vespre per la Comissió Tècnica del Concurs que va comptar amb la presència de l´Interventor Municipal, així com de tècnics de les dues àrees relacionades: Cultura i Festes i Promoció de la Ciutat.



Crítiques i reunions

A part del Gremi de Firaires, la primera elecció de dates, del dilluns 23 al divendres 27 de juliol, va provocar queixes i crítiques veïnals i d´alguns negocis locals, per la falta d´inclusió del cap de setmana. A rran d´aquesta situació, l´alcalde es va reunir, dilluns a la tarda, amb representants dels principals sectors econòmics afectats –Comerciants, Allotjaments, Hostaleria i Restauració- i amb el Consell Local de la Joventut de Blanes, que s´encarreguen d´organitzar el Festival de Música Jove a la platja, l´Ensorra´t.

Els representants dels sectors econòmics van expressar de manera gairebé unànime que consideraven imprescindible que el concurs de focs inclogués un dissabte. Des de l´Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) van assegurar que un dissabte de focs representa entre un 30% i un 40% més de vendes en relació a un dissabte del mes de juliol. En canvi el sector hoteler va remarcar que els dissabtes és quan tenen més col·lapse, ja que hi ha els canvis de clients setmanals, i el concurs de focs no els afavoreix.

Per la seva part, els membres del Consell Local de la Joventut van insistir en la necessitat que l´Ensorra´t coincidís amb un dissabte de concurs per poder obtenir més beneficis econòmics.



Un màxim de set dies

El certamen, doncs, arrencarà dissabte, 21 de juliol i s´allargarà fins al dijous, 26 de juliol coincidint aquest últim dia amb Santa Anna, patrona de la vila. El festival pirotècnic no tenia sis dies des de l´any 2008 i fins al 2011. L´any següent el certamen es va retallar a quatre dies a causa de la crisi econòmica fins al 2016 quan es va recuperar un cinquè dia de focs.

Aquest concurs, històricament, ha durat un màxim de set dies en el període comprès entre el 1999 i el 2007.