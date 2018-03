Presó sense fiança per dos assassinats per al detingut pel crim de Susqueda

Presó sense fiança per dos assassinats per al detingut pel crim de Susqueda

El Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha ordenat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per a Jordi Magentí Gamell, detingut pel doble crim de Susqueda. Li atribueix dos delictes d'assassinat. El sospitós de matar la parella del Maresme a finals d'agost del 2017 ha passat a disposició judicial aquest dijous, esgotades les 72 hores màximes de detenció i després de tres dies d'escorcolls a Anglès.



Davant del jutge, ha guardat silenci i només ha respost a les preguntes de la defensa. Ho ha fet per afirmar que és innocent i assegurar que no va comprar bitllets per marxar a Colòmbia (el país d'origen de la seva parella actual) el dia 28 de febrer amb la intenció de fugir. El fiscal, que ha fet constar les seves preguntes, li ha demanat si va "confessar" el crim a algun familiar.





#Susqueda. Presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut pel doble crim al pantà. El jutge considera q hi ha risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració deluctiva. Causa, secreta, oberta per dos assassinats. — TSJCat (@tsj_cat) 1 de març de 2018

Aquesta és la galeria d'imatges de la reconstrucció dels fets a l'entorn del pantà de Susqueda