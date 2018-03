Anglès i Sta. Coloma es lleven amb incidències pel vent que ha superat els 100 km/hora

Arbres al mig de la carretera o de vials; pedres arrossegades, cables de llum i telèfonics caiguts, mobiliari urbà al mig del carrer.



Aquestes són algunes de les imatges que han vist els veïns de Santa Coloma de Farners i Anglès aquesta matinada i quan s'han llevat el matí.



I és que en ambdues poblacions el vent ha bufat de valent durant la nit fins al punt de situar-se entre les ratxes més fortes de Catalunya. Portbou com és habitual lidera aquest rànquing amb 110,5 km/hora però a Anglès hi ha hagut un cop màxim de 104,7 km/h i a Santa Coloma, de 90,7 km/hora.



La situació meteorològica ha provocat problemes al matí a les carreteres com l'N-141 i la C-63 que s'han hagut de tallar.



Els serveis d'emergències estan treballant encara en alguns punts de les poblacions. Com per exemples les policies locals, Proteccions Civils i Bombers.



Per exemple, a Santa Coloma de Farners el fort vent ha causat diversos incidents per tot la vila. Destaca un arbre caigut al carrer de la Creu, que ha provocat alguns danys materials a vehicles i a les tanques de diversos habitatges.?



Aquest matí el vial es troba tallat mentre hi treballen per solucionar la situació.





Un arbre que ha caigut al mig del carrer de la Creu de Santa Coloma

El fort temporal ahir a l'Escala - Basili Gironès

Les màquines treballant al passeig de Blanes - ajuntament de Blanes

A causa del fort vent,ha rebut trucades de veïns que informaven de diverses incidències. De la comarca de la Selva, un total de 28 fins a les 10 del matí, tal com informa Protecció Civil de la Generalitat. Aquest temporal de vent ha arribat després que ahir hi hagués molt mala mar a la Costa Brava. I que fins i tot, el llevant destrossés el front marítim de l'Escala, que s'ha renovat fa pocs mesos. Avui la situació és més plàcida iA la boia de Ports de l'Estat, avui a les vuit del matí s'ha registat A Blanes per exemple, el temporal de llevant ha baixat d´intensitat durant les darreres hores, amb onades que durant aquesta matinada ja han començat a remetre. Això ha permès que a les cinc del matí d´avui divendres, després d´una inspecció ocular,Aquest material s´està retirant del tram més afectat del Passeig Cortils i Vieta –al centre de Blanes-, així com al final del Carrer Vila de Madrid i a l´extrem sud del Passeig de S´Abanell, tots dos punts a la zona turística d´Els Pins. Segueixen treballant-hi efectius de Policia Local, Protecció Civil, Brigades Municipals i l´empresa de neteja municipal, Nora.D´altra banda, segons informa l'ajuntament de Blanes s´han tramès diversos avisos als departaments gestors de les respectives competències perquè restin amatents a d´altres possiblesUna d´elles és que, si canvien les previsions meteorològiques i augmenta la possibilitat de precipitacions, caldria tenir netes i expedites les sortides de les rieres, ara parcialment taponades en general, o del tot tapades en alguns casos.Aquest divendres