Reobre la carretera N-141 que estava tallada a Anglès per la caiguda d'arbres i cables

La carretera de la Vergonya (N-141) ha restat tallada durant una hora i quart al seu pas per Anglès per la caiguda d'arbres i cables a la via.



Els Mossos i Bombers han estat treballant a la zona de deu minuts abans de les vuit del matí, segons el Servei Català de Trànsit.



S'han fet desviaments des de l'N-141e pel centre del poble per aquells vehicles que passen per la via que uneix Girona amb Olot.





?? Tallada l'N-141e a Anglès per caiguda d'arbres a la via #vent Desviaments per l'N-141z #precaució — Trànsit (@transit) 2 de març de 2018

A Anglès, segons el MeteocatAquest fort vent i les últimes pluges i nevades ha provocatL'ajuntament de la població ha informat dels fets.Aquesta no és l'única carretera afectada, ja queEl motiu, el mateix, la caiguda d'elements a la via, especialment arbres.Els Bombers també han hagut de fer sortidesEn total, des d'ahir a les deu de la nit han fet un total de