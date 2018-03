Un forat de dos metres a l'AP-7 a Maçanet causa punxades a les rodes de deu camions

Un forat de gairebé dos metres de llargada a l'AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva va provocar, dimecres a la nit, desperfectes en les rodes de deu camions. L'avís el va donar el conductor d'un dels vehicles a les deu de la nit, quan va trucar als Mossos per alertar que havia trencat la roda per un clot que hi havia a la carretera i que hi havia set camions més amb la mateixa avaria aturats en un dels vorals de la via.

Una patrulla de trànsit es va desplaçar fins al lloc dels fets i va requerir a la concessionària que tallés la sortida 9 en sentit nord. Els efectius van localitzar un primer forat d'1,85 metres de llargada, vuit de profunditat i mig metre d'amplada a la zona i, a pocs metres, en el mateix carril, en van trobar un altre de menors dimensions.

La concessionària va reparar els danys i, pels volts de les dues de la matinada, es va reobrir l'accés. Els Mossos descarten, d'entrada, que els orificis siguin provocats. De fet, Abertis va assegurar ahir que la situació s'hauria produït per un cúmul de circumstàncies: l'acumulació de neu, la sal i la humitat. Tot plegat, sumat a l'elevat trànsit de vehicles pesants que va haver de suportar la via en poca estona un cop aixecades les restriccions per la nevada.

La concessionària tenia previst acabar les darreres reparacions ahir a la nit, per evitar al màxim les afectacions de circulació.

Per la seva part, l'alcalde de la localitat selvatana, Josep Maria Ciurana (AM), va explicar que aquesta era la primera vegada que s'havia produït una situació semblant en aquesta via i va detallar que el subsòl de la zona que envolta Maçanet està sembrat de restes arqueològiques. «En les obres d'ampliació de la Nacional II s'estan trobant moltes sitges de les que utilitzaven els poblats ibèrics per guardar el gra», va precisar el batlle com a hipòtesi de l'origen d'aquests clots. Una teoria, però, que la concessionària va descartar.