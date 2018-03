L'Eix Transversal està tallat en sentit Girona per un accident de trànsit a Espinelves

Un accident de trànsit talla l'Eix Transversal al seu pas per Espinelves.



El sinistre viari s'ha produït en sentit Girona a tocar el coll del Revell.



L'accident ha consistit en un xoc per encalç de tres vehicles. En concret, dos camions i un turisme.



Un camió petit ha acaba bolcant, l'altre vehicle pesant ha xocat per darrere i finalment, un turisme.



Com a conseqüència dels fets, dues persones han resultat ferides lleus i han estat ateses pel SEM i traslladades a un centre hospitalari.



El succés ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 202 de la C-25, en sentit Girona. I es fan desviaments pel coll del Revell.



Els serveis d'emergències -Mossos d'Esquadra, els Bombers amb dues dotacions, SEM- han treballat al lloc dels fets des de pels volts d'un quart de nou del matí.