Presó sense fiança per a l'acusat de matar dos joves a Susqueda

D'un habeas corpus a una reconstrucció improvisada per acabar decretant presó provisional, comunicada i sense fiança per a Jordi Magentí Gamell, detingut pel doble crim de Susqueda. La jornada va ser molt llarga i el Jutjat d'Instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners va necessitar 11 hores per decidir el futur immediat de l'acusat, tancat finalment a la presó en considerar que hi ha risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva. El jutjat va constatar també que la causa segueix oberta pels dos assassinats i es manté secreta, tal com ha estat fins ara.

El presumpte autor dels fets va ser traslladat ahir a les dependències judicials, davant d'una gran expectació mediàtica, al voltant d'un quart de nou del matí. Ho va fer acompanyat de diversos agents de seguretat en un cotxe amb els vidres tintats. Durant les següents hores van anar desfilant diversos actors implicats en el procés, com el jutge, el fiscal i en darrer lloc l'advocada de la defensa, exercida pel despatx Salellas Advocats.

Els Mossos d'Esquadra, en l'atestat aportat al jutge, van argumentar els delictes que imputaven al principal acusat del crim de Susqueda: doble assassinat i un delicte contra la salut pública –tràfic de drogues. En referència al segon delicte, a Susqueda el fill hi tenia una plantació, que tant el pare com ell utilitzaven i de la qual se'n beneficiaven econòmicament. De fet, el mateix jutjat havia deixat en llibertat provisional el fill just el dia previ, investigat per aquest mateix tipus de delicte.

A les deu del matí arribava la primera sorpresa, un habeas corpus demanat per la defensa de Magentí, que va requerir de la intervenció del Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma. L'opinió dels advocats era que «a les 7 del matí s'havia esgotat el termini de detenció de 72 hores legalment previst sense que hagués passat a disposició judicial ni es tingui constància de la pròrroga de la seva detenció». Un argument que pels volts de dos quarts d'una es va desestimar pel jutge de guàrdia.

L'acusat va declarar just després d'aquesta notícia, optant només a contestar les preguntes dels seus advocats, i tornant-se a declarar innocent una altra vegada. Malgrat que l'home no va respondre al fiscal, aquest va fer constar les preguntes igualment, i amb una d'elles va evidenciar que una de les proves que tindrien contra ell podria ser una hipotètica conversa telefònica on ell es declara culpable a un dels seus familiars.

La defensa va argumentar que l'acusat es troba en tractament psiquiàtric, pel qual pren medicació, i ressalta que quan el van condemnar per matar la seva dona a trets d'escopeta ja li havien apreciat un trastorn mental. Magentí també va poder confirmar durant la seva declaració que havia comprat uns bitllets d'avió amb la intenció de viatjar a Colòmbia –país d'origen de la seva parella– el dia 28 de febrer, però va especificar que no ho va fer d'amagat ni amb intenció de fugir. Els bitllets, els hauria comprat dos mesos abans.

Per altra banda, ahir també va aparèixer pels jutjats el lletrat Carles Monguilod, que exerceix d'acusació particular en el cas en nom dels pares d'en Marc i la Paula. El lletrat va explicar que «les famílies busquen descobrir la veritat i saber què va passar als seus fills» però accentuant que ha de ser «el responsable, i no qualsevol persona». Monguilod va demanar «molta prudència» i va afirmar que seguiran estudiant «si hi ha indicis i proves suficients» per demostrar «indicis de participació sòlids» per part de l'acusat.



Manifestació espontània

Abans de decidir sobre la situació de Magentí, el jutge va demanar que es realitzés una reconstrucció dels fets al mateix pantà de Susqueda. Tal com van explicar fonts de la defensa, buscaven una «manifestació espontània» per part del detingut. Aquest, però, es va acollir al seu dret de no participar.

Aquesta reconstrucció es va dur a terme en quatre punts diferents: el Pasteral, la cruïlla de la bifurcació cap a les dues bandes de la presa, al pantà i una zona passada la pedrera. Durant la inspecció a la zona, el detingut, Jordi Magentí, no va baixar del vehicle ni va respondre a cap pregunta. Per aquest motiu es va descartar inspeccionar un cinquè punt al qual s'havia d'arribar en barca.

Després d'una hora i mitja es va finalitzar l'operació. Comitiva i acusat van tornar als mateixos jutjats d'on havien sortit prèviament al matí. Gairebé quatre hores després, el jutge enviava Magentí a la presó. El sumari de la causa –que, pel que va transcendir, és d'allò més voluminós– es manté obert, igual que les incògnites que continuen acompanyant el cas, que a la vegada continua sota secret de sumari.