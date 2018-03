Un veí de Sils de 34 anys mor en un accident de trànsit a la mateixa població

Un home de 34 anys veí de la localitat de Sils ha mort aquesta matinada després de patir un accident de trànsit a la C-63.

El sinistre s'ha produit a la C-63 al punt quilomètric 13,6 al terme municipal de Sils (Selva) en sentit Lloret de Mar. Els Mossos d´Esquadra han rebut l´avís a les 01.45 h, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d´un turisme i, com a conseqüència d´això, ha mort el passatger davanter del vehicle. Es tracta d´un home, G.C.S, de 34 anys, i veí de Sils. A més, la conductora del vehicle ha resultat ferida menys greu i l´han traslladat a l´hospital Josep Trueta de Girona.

Arran de la incidència, s´han activat cinc patrulles dels Mossos d´Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques.