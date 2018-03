Piles amb aigua de mar fetes per joves de Caldes

Electricitat alternativa. Quatre estudiants d'ESO de Caldes han creat una manera econòmica i no contaminant de generar electricitat: l'aigua de mar

onvertir l'aigua de mar en electricitat concentrada en una pila. Això és el que han aconseguit quatre estudiants de 13 i 14 anys de Caldes de Malavella després d'un llarg procés d'investigació, molta dedicació i una gran passió. Un invent econòmic i no contaminant que, de moment, ja ha estat premiat com el millor projecte científic de la First Lego League de Barcelona. «A la competició ens van proposar fer un projecte sobre aigua. Primer vam investigar mètodes de reutilització de l'aigua, però al final vam decidir buscar una manera per generar electricitat», explica en Pau González, qui juntament amb l'Aniol Freixas, en Vicenç Sánchez i l'Eduard Masferrer formen l'equip Caldesbot.

El resultat de tot plegat va ser la creació d'unes piles elèctriques que funcionen amb aigua de mar. Per fer-ho, aquests nois que cursen segon i tercer d'ESO a l'institut de Caldes es van documentar, van contactar amb un professor de la UdG perquè els ajudes i van parlar amb una empresa que utilitzen aquest sistema per fer funcionar cotxes. «El que fem és aplicar l'electròlisi, que el que fa és separar les molècules de l'aigua en hidrogen i oxigen i després, quan fas el procés invers, aquestes molècules es tornen a ajuntar generant electricitat», detalla González, qui precisa que cada pila produeix 1,5 volts. «És com una pila normal, però no contamina», afegeix aquest jove caldenc.

Sobre l'ús de l'aigua de mar, González puntualitza que no és casual. «Ho vam provar amb aigua natural, amb bicarbonat i amb sosa càustica, però vam llegir que hi ha elements com la sal que fan que la intensitat de la corrent sigui més alta. Per això, utilitzem l'aigua de mar», explica González.

I tot i que han començat amb una pila, ara el pròxim pas dels Caldesbot és aconseguir crear una bateria més gran que permeti generar l'electricitat d'una casa. «I centrar-nos en els robots també», afegeix, tot assegurant que quan expliquen als amics el que fan els diuen que és «màgia». «Quan els detalles el procés ja canvien la mentalitat», conclou aquest estudiant. Entrenats per Glòria Aldehuelo, l'Associació Caldesbot –que deriva del racó dels robotaires de Girona– la formen aquests quatre nois, en Lluc López i en Martí Somolinos. Tots sis van obtenir el premi al millor robot a la First Lego League de Girona del 2016.