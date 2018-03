Blanes haurà d'esperar fins al 2019 per tenir una Feria de Abril

Blanes haurà d'esperar fins a la primavera del 2019 per tenir la seva pròpia Feria de Abril. Així ho va avançar ahir el regidor de Ciutadans, Sergio Atalaya, qui va impulsar aquesta iniciativa el 2015 amb l'objectiu de convertir la localitat selvatana en la seu provincial d'aquesta festa popular dins la cultura andalusa.

«Volíem fer-ho per aquest any, però ha estat impossible, ja que les entitats locals ja tenien el calendari anual marcat», va especificar Atalaya, qui va destacar que també hi ha influït «tot l'enrenou viscut» els darrers mesos a l'Ajuntament amb el canvi de l'equip de govern i de diversos regidors. «Aquest any era una mica precipitat, i preferim treballar-ho amb més calma, perquè la primavera del 2019 ja pugui ser una realitat», va afegir l'edil taronja.

En aquest sentit, Atalaya va indicar a més, que abans de tirar endavant la iniciativa, volen parlar amb la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fedac). «Ja ens han contactat les cases andaluses de Figueres i Llançà per mostrar el seu interès en aquesta inicitiva», va destacar l'edil de Cs.

Ja fa tres anys que l'edil de Ciutadans intenta portar aquesta proposta a bon port. La primera vegada va ser el febrer del 2015 quan van presentar la idea al regidor de festes d'aquell moment -Quim Torrecillas- que «ho va veure amb bons ulls, però ens quedava molt poc temps per poder treballar-ho abans de l'abril i la iniciativa va quedar sobre la taula».

A finals del 2017, Atalaya va recuperar la idea per posar-la en marxa amb l'ambició de convertir-la en la més gran i popular de la província de Girona. Amb aquest objectiu, Cs va presentar una moció en el ple de novembre, però finalment la formació va decidir retirar-la per tal de buscar primer el suport de les entitats Casa de Andalucía i l'Agrupació Amics de Blanes. «Vam parlar amb ells, i ens van comentar que ja tenien previst tot el calendari anual i que era massa just», va remarcar ahir Atalaya.

En la moció preparada per Cs, s'exposava que la Feria de Abril és un dels esdeveniments més populars dintre de la cultura andalusa.

«Es remunta a la Sevilla de 1846-1847, quan un empresari català i un altre basc van crear una nova fira de bestiar i d'agricultura, que va donar pas a l'inici de l'actual Feria de Abril sevillana» se subratllava en el text on s'explicava també que des del 1971, diverses associacions d'andalusos arribats a Catalunya van crear la seva versió d'aquesta festivitat que incorpora demostracions de doma de cavalls, actuacions de música i ball d'artistes de renom o activitats gastronòmiques.



Campanya en línia

L'edil de Cs, però, no és l'únic amb aquest propòsit. A través de la plataforma Change.org, un veí de Blanes ha iniciat una recollida de signatures per convertir aquesta localitat en la seu de la Feria de Abril de la Costa Brava.

«Gran part de la població de Blanes és natural d'Andalusia, té família o se sent enllaçada amb pobles d'Andalusia» exposa en la petició on remarca que Blanes és la «ciutat ideal per a la celebració de la Feria de Abril de la Costa Brava». De moment, tenen 408 signants.