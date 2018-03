El polèmic festival de música electrònica es tornarà a celebrar a Tossa a l'octubre

El recinte emmurallat de Tossa de Mar tornarà a acollir, el pròxim mes d'octubre, el Fort Festival, un certamen de música electrònica que l'estiu passat va generar les crítiques d'alguns veïns i de l'oposició (PDeCAT), que no el veien amb bons ulls per l'espai escollit i per les possibles «molèsties de soroll» que podia causar.

Tot i que la primera edició es va fer a mitjan setembre, enguany el festival es farà els dies 5, 6 i 7 d'octubre, unes dates consensuades pels responsables del festival, l'Ajuntament i l'empresariat local. «Al setembre encara hi ha un turisme molt familiar i més tranquil i després de valorar-ho en una reunió, vam decidir fer-ho a l'octubre», va detallar el regidor de Festes, Ignasi Sallés (TU), qui va afegir que d'aquesta manera «allargarem la temporada turística». D'altra banda, l'edil tossenc també va avançar que tot i que els horaris encara estan per determinar «s'està valorant reduir les hores per millorar el descans dels veïns que no assisteixin al festival». En aquest sentit Sallés va explicar que una de les idees és fer un petit concert inaugural divendres, seguir dissabte durant tot el dia, i diumenge, del migdia fins a la nit. «Evidentment, es tornarà a revisar tot el pla d'acció i seguretat i es milloraran els petits errors que es van detectar», va indicar el regidor qui va afegir que l'any passat «no hi va haver cap tipus d'incidència».

El cost del festival l'assumiran íntegrament els promotors de l'esdeveniment, i l'aforament màxim serà de 1.999 persones per dia, majors de 18 anys. De moment, es desconeixen els artistes que actuaran en aquesta segona edició del Fort Festival.