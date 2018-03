Evacuen el centre comercial de la plaça de Braus de Lloret per l'aparició d'esquerdes

El centre comercial de l'antiga plaça dels braus de Lloret de Mar va haver de ser evacuat dimecres a la tarda a causa de l'aparició d'esquerdes a l'estructura. Segons va explicar ahir el regidor d'acció de govern, Jordi Sais (PDeCAT), aquestes fissures van aparèixer mentre s'estaven realitzant uns treballs destinats a solucionar una sèrie de deficiències detectades fa mesos i que provocaven moviments en aquest edifici. «Els comerços estan situats sobre una llosa per on passen aigües subterrànies. Els darrers mesos, però, hi passava més aigua de la que inicialment s'havia projectat i estava fent pressió cap amunt», va detallar ahir Sais.

Els treballs, que es van començar a fer a les nou del matí, havien de permetre la col·locació d'unes bombes que buidessin progressivament l'aigua del subsòl. Cap a les dotze del migdia, però, es va produir una fuita i va sortir més aigua de la prevista que va inundar bona part del tercer pis de l'aparcament ubicat sota el centre comercial. «En sortir tanta aigua de cop, l'edifici va assentar-se sobre si mateix i van sortir noves esquerdes a les parets», va relatar l'edil lloretenc.

Arran d'aquest fet, els encarregats de l'obra van decidir aturar els treballs i alertar els Bombers de la Generalitat, els quals cap a les tres del migdia i per prevenció, van decidir evacuar un supermercat, una botiga de vins, una cafeteria, un basar xinès i un gimnàs, entre altres comerços que hi ha a l'edifici. Els efectius dels Bombers van tardar prop de quatre hores a tapar la fuita i a bombejar tota l'aigua acumulada a la tercera planta de l'aparcament. Finalment, cap a les nou del vespre, els propietaris dels vehicles estacionats en aquest edifici van poder accedir-hi per retirar-los. «Tot i l'espectacularitat de l'actuació, l'evacuació es va fer per seguretat i en un moment en el qual no hi havia gaire gent», va precisar Sais. Fins al lloc també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i la policia local.

El centre comercial va tornar a obrir les seves portes ahir al matí, desprès que l'arquitecte municipal i els bombers determinessin que no hi havia danys estructurals. «La tercera planta del parquing seguirà tancada mentre s'efectuïn els treballs», va concretar el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat (ERC).

L'edifici afectat pertany a una comunitat privada de propietaris –de la qual forma part l'ajuntament– que serà qui haurà de fer una reclamació al constructor per les deficiències estructurals. La construcció d'aquest centre comercial va ser desenvolupada per Development Diagnostic Company S.L. (DDC), encapçalada per l'empresari rus Andrei Petrov. Aquesta va ser una de les obres investigades en el marc del «cas Clotilde».