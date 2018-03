Caldes es mou per recuperar la popular bassa de Can Rufí

Per això, l'octubre passat, aquesta entitat integrada per biòlegs, ambientòlegs i altres titulats en el camp de la gestió de recursos naturals va signar un acord amb la Fundació per a la vida aquàtica, Andrena, per rebre una subvenció i poder començar a treballar.

Ara, cinc mesos més tard, els membres de Sorellona ha aconseguit treure algunes espècies exòtiques de les aigües tèrboles i verdes i en les pròximes setmanes tenen previst extreure el llot acumulat, un pas clau en la recuperació de l'espai. I, sobretot, implicar els veïns de Caldes en tot aquest procés. «La bassa pertany a la masia de Can Rufí i és de propietat privada, però la gent del poble se la sent seva i se l'estima», va recalcar Iago Pérez, un dels tècnics de l'entitat.

Un sentiment que ahir van voler exterioritzar els pocs veïns que van participar en la jornada de voluntariat ambiental organitzada per netejar aquest entorn.

El grupet de voluntaris es va trobar a les deu del matí i, després d'esmorzar per agafar forces, van començar a recollir les llaunes, bosses de plàstic i altres porqueries escampades per la zona. Guiats pels membres de Sorellona, els pocs assistents van rebre alguns consells d'educació ambiental i van netejar un antic mur que estava ple d'heura. «Els volíem explicar que és el que estem fent i la potencialitat que podria tenir aquesta bassa si fos més neta i la importància de no llençar-hi brossa o espècies exòtiques com algunes tortugues», va relatar Pérez.



Nou aspecte el 2019

Si tot va com ha previst l'associació Sorellona, la primavera del 2019 aquest paratge podria presentar un aspecte completament diferent. «Queda molta feina per fer, però el més important és treure el llot perquè millori la qualitat de l'aigua i les espècies autòctones tornin soles», va detallar Pérez, que va assenyalar que l'entitat no vol introduir cap animal de manera intencionada.

Tot i que des de l'associació recorden que la natura és imprevisible, confien que la primavera de l'any que ve la bassa ja podria estar habitada per tortugues, amfibis, ocells i ratpenats autòctons d'aquesta zona selvatana. «Potser també plantarem vegetació perquè ajudi a depurar una mica l'aigua i seguirem insistint a fer educació ambiental», afegeix el tècnic de Sorellona.

Finalitzades totes aquestes tasques, el relleu de mantenir net i ple de vida aquest paratge natural ubicat al costat del cementiri municipal, passarà a mans dels veïns de Caldes i sobretot de l'Ajuntament, qui col·labora amb l'entitat per fer possible aquest gran canvi i protegir i millorar el patrimoni del poble.