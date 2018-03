Blanes obre l'accés a un tram del camí de ronda nord que portava 11 anys tancat

L´alcalde de Blanes, Mario Ros, i el director del Servei de Costes a Girona, Jordi Planella, han obert aquest matí la porta que fins ara barrava el pas per accedir al Camí de Ronda de Blanes-Lloret, el seu tram nord. Amb aquest gest, culmina un període de més d´una dècada d´ençà que s´havia decidit tancar l´accés als vianants pel perill que comportava passejar per aquest tram del camí de ronda.

Segons ha informat l´Ajuntament feia temps que treballava en la seva recuperació i a finals del mes de novembre les previsions eren que els treballs de rehabilitació permetessin poder tornar a obrir al camí de ronda abans de les festes de Nadal. Quan tot estava a punt per a la reobertura, però, una esllavissada de roques va impossibilitar aquest extrem, ja que calia retirar el despreniment i fer una actuació que ho reparés.

Per tal de donar a conèixer aquest nou atractiu turístic, el proper diumenge 18 de març s´ha organitzat una visita guiada gratuïta que tindrà lloc a les 12 del migdia. L´historiador blanenc i tècnic de l´Arxiu Municipal, Aitor Roger, proposarà als visitants que l´acompanyin en un passeig literari per conèixer la història de Cala Bona i els seus entorns, els personatges il·lustres que l´envolten, i els escriptors i poetes que es van inspirar en el seu paisatge: des de Joaquim Ruyra fins a Josep Pla, passant per Joan Maragall.

L´altra activitat consistirà en un concurs fotogràfic d´instagramers que tindrà lloc al llarg de la setmana vinent. El tret de sortida del concurs coincidirà amb el proper diumenge dia 18. A partir de llavors, i fins el divendres 6 d´abril, qui vulgui participar-hi ha de penjar les imatges amb el hashtag #camiderondablanes.