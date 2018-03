Blanes obre un tram del camí de ronda tancat des de l'any 2007

Després d'11 anys d'espera, Blanes va obrir ahir, finalment, la porta que barrava al pas al tram del camí de ronda de Blanes que va en direcció a Lloret de Mar. Així ho va anunciar ahir el consistori, qui va recordar que tot i que aquesta obertura estava prevista per abans de Nadal, es va haver de posposar a causa d'una esllavissada de roques. Es tracta d'un tram de 250 metres que permet resseguir el litoral des de Cala Bona fins a arribar a unes escales que pugen per connectar amb el carrer Fragata i després fins a arribar al Mirador de la Cala. «Aquest camí permet gaudir d'un paisatge que és purament de la Costa Brava», va destacar ahir la regidora d'urbanisme Pepa Celaya, qui va remarcar que a més, suposarà un «nou atractiu turístic i saludable» per a la localitat. L'acte d'obertura el van encapçalar l'alcalde Mario Ros (PSC) i el director del Servei de Costes a Girona, Jordi Planella.

Aquest tram del camí de ronda de Cala Bona es va tancar l'any 2007 a causa del mal estat en què es trobava el pas amb forats a terra, arbres caiguts, esllavissades murs destruïts. Per seguretat, el consistori va decidir tancar l'accés amb portes metàl·liques. No va ser fins a l'any 2014 quan l'antic equip de govern encapçalat per Josep Marigó (PSC) es va comprometre a obrir aquest tram abans de la festa de Sant Joan d'aquell any, però al final, l'obra va quedar pendent.

Finalment, i després de diverses negociacions entre propietaris de la urbanització, el consistori, Costes de Girona i la Direcció de Costes del Ministeri finalment es va aconseguir el finançament necessari per recuperar el camí de ronda construït als anys 70 que inclou un túnel excavat dins d'un penya-segat. En total s'han invertit prop de 250.000 euros, que inclouen les obres de rehabilitació de l'interior de la cala enllestides el passat 2017. En relació amb la seguretat, Celaya va remarcar que en el tram recuperat s'hi ha fet un gran desplegament de malles protectores.



Activitats de descoberta

Per tal de donar conèixer aquest espai natural, l'ajuntament ha organitzat una visita guiada gratuïta el pròxim diumenge, 18 de març, que tindrà lloc a les 12 del migdia i està dirigida per l'historiador blanenc i tècnic de l'Arxiu Municipal, Aitor Roger, qui explicarà la història de Cala Bona i els seus entorns, els personatges il·lustres que l'envolten, i els escriptors i poetes que es van inspirar en el seu paisatge com Joaquim Ruyra, Josep Pla o Joan Maragall. «La gent tenia moltes ganes de recuperar el camí de ronda, i de moment, ja tenim totes les places plenes», va detallar Calaya poques hores després d'obrir-se les inscripcions. Per aquest motiu, el consistori ja està estudiant si organitzar una segona visita.

A part d'aquesta activitat, la setmana vinent també es farà un concurs fotogràfic a través de l'aplicació Instagram. El tret de sortida del concurs coincidirà amb la visita guiada i s'allargarà fins al divendres 6 d'abril. Els participants hauran de penjar les imatges amb el hashtag #camiderondablanes i entre totes les fotografies se'n seleccionaran tres. Els autors dels treballs premiats rebran un lot de productes gastronòmics de Blanes.



El tram sud abans de l'estiu

D'altra banda, l'ajuntament també preveu obrir abans de l'estiu, el tram sud del camí. Aquest nou pas, actualment en construcció, connectarà la cala fins al Carrer de l'Ermita, al costat de l'entrada posterior del Jardí Botànic Marimurtra. Inclourà un nou mirador amb vistes a la Roca d'Es Viver. Respecte al tram nord, el consistori seguirà treballant perquè segueixi un projecte a més llarg termini des del Carrer Mirador de la Cala per l'interior fins a arribar a la platja de Treumal, passant per Pinya de Rosa.