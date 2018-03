Adeu Lloret, hola Croàcia

El turisme de festa destinat a universitaris britànics no tornarà Lloret de Mar aquesta Setmana Santa. Serà la primera vegada en 15 anys que aquest esdeveniment privat no es farà a la localitat selvatana. Un canvi que tant als veïns com a l'Ajuntament els ha costat anys i molta pressió, però que, finalment, ha donat els seus fruits. «Feia dos anys que negociàvem amb els promotors perquè no tornessin a Lloret. Aquest no és el tipus de turisme que volem i finalment ho hem aconseguit», va remarcar ahir l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat (PDeCAT).

I és que tal com va confirmar ahir el batlle, els organitzadors de l'SportsVest -conegut anteriorment com a Lloretfest- han cedit a les pressions fetes per l'Ajuntament i han decidit canviar la Costa Brava per Croàcia. Segons es publicita a la seva pàgina web, enguany l'SportsVest es durà a terme a la ciutat croata de Pula, on els universitaris s'allotjaran en un complex hoteler durant les setmanes del 24 de març, i el 2 i 9 d'abril. Com ja es feia a Lloret, els paquets ofereixen la pràctica d'esports com futbol, tenis, rugbi o natació, però sobretot asseguren que els participants podran gaudir de clubs, discoteques i bars exclusius amb festes.

En aquest sentit, Dulsat va valorar que, per fi, aquesta Setmana Santa, Lloret s'omplirà d'un turisme «realment» esportiu. «Ens ha costat molt i han fet falta intenses gestions, però no vindran i estem contents», va afegir.



Un llarg procés

Tot i l'èxit massiu de les seves primeres edicions, aquest esdeveniment va anar perdent força amb el pas dels anys, sobretot coincidint amb la crisi econòmica i el canvi de rumb en l'oferta turística de Lloret més enfocada a l'esport. De fet, la ciutat de la Costa Brava Sud està certificada des de l'any 2010 com a Destinació de Turisme Esportiu en la categoria multiesport per a les modalitats esportives de futbol, atletisme, natació i ciclisme i organitza esdeveniments com el Mediterranean International Cup (MIC) o el Lloret Cycling Weekend, entre molts altres.

El rebuig cap a aquesta activitat es va intensificar amb l'entrada del nou equip de govern (PDeCAT, PSC i ERC) el 2015, el qual va deixar clar als organitzadors que aquests paquets turístics no eren «benvinguts» a Lloret. Segons va explicar el gener del 2017 a Diari de Girona el regidor Jordi Sais, el consistori ja feia «anys» que no cedia ni llogava cap tipus d'equipament públic per a la realització de les activitats de l'SportsVest. Per aquest motiu, els promotors els van informar que ja estaven buscant una nova localització per traslladar-hi l'esdeveniment i que, finalment, ha resultat ser Croàcia.

«Els hem dificultat les coses perquè no tornessin perquè tot i no ser joves violents, sí que feien molt de soroll i causaven malestar a la localitat», va subratllar Dulsat, qui va recordar que tot i que suposadament «venien a fer esport, el que buscaven era la festa».

Durant l'esdeveniment de l'any passat, alguns veïns van presentar queixes a la policia local, l'Ajuntament i al Gremi d'Hotelers amb relació als comportaments incívics protagonitzats pels joves anglesos com: llençar gots i ampolles de vidre des dels balcons a la piscina o cridar a tota hora. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament es va reunir amb els organitzadors i els van informar de la seva «fermesa» a l'hora d'aplicar les ordenances de civisme i els va recordar que aquest turisme no encaixava amb la política municipal.

Arran d'aquestes pressions, finalment els promotors de l'SportsVest van cancel·lar l'últim dels tres paquets turístics previstos. «Aquest any ens vam reunir amb totes les parts implicades i amb el suport del gremi d'Hotelers hem aconseguit que no vinguin», va valorar Dulsat.

Un llarg procés que culmina amb 2.000 universitaris britànics dient: adeu Lloret, hola Croàcia.