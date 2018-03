Torna a conduir begut i sense carnet després que li immobilitzessin el cotxe

El mateix conductor que la Policia de Caldes va denunciar per anar begut, drogat i sense carnet la matinada de divendres a dissabte va acabar detingut per la Policia Local de Sils dissabte al vespre, de nou per anar begut al volant, a bord d'un cotxe que li havien immobilitzat durant la matinada anterior.

Aquest veí de Caldes de Malavella, de 50 anys i de nacionalitat espanyola, és conegut per les policies de la zona de la Selva interior ja que que acumula diversos antecedents per delictes contra la seguretat viària. Els últims se'ls ha guanyat durant el cap de setmana passat.

El primer dels fets, com va avançar aquest dimarts Diari de Girona, es va produir a Caldes de Malavella. En aquest cas, un veí de la població va intentar fugir de la Policia Local de Caldes de Malavella, que tenia muntat un control a tocar de l'estació de tren. Quan el conductor va veure la policia va fer una maniobra i va aparcar el cotxe de forma incorrecta.

Com que l'home presentava símptomes d'anar begut, els agents van anar cap a ell per fer-li la prova d'alcoholèmia però s'hi va negar. En canvi, li van fer el test de drogues i va donar positiu en marihuana. A més, el conductor no disposava de carnet de conduir perquè havia perdut tot els punts i per ordre judicial. Per tot això, va acabar denunciat presumptament com a autor de tres delictes contra la seguretat viària.

A partir d'aquí, la Policia de Caldes de Malavella li va immobilitzar també el seu vehicle, d'alta gamma, un BMW. Al cap d'unes hores, un amic del conductor denunciat li va retirar el vehicle.



Temerari per Santa Coloma

Al vespre de dissabte, el mateix conductor va tornar a protagonitzar un altre episodi. En aquest cas, va agafar de nou el seu cotxe, malgrat tenir el carnet retirat, i va anar per Santa Coloma de Farners.

La Policia Local el va veure circular per la via pels volts de quarts de sis de la tarda. Va començar a conduir de forma temerària pels principals carrers de la via i li van ordenar que s'aturés però no va fer cas a les indicacions de la policia. Va circular per diversos punts del municipi, com per exemple, la carretera dels Banys, on hi ha molts vianants, entre d'altres. La Policia Local de Santa Coloma el va identificar gràcies a la placa del vehicle i perquè ja coneixen al conductor per altres episodis. Els agents van instruir les diligències pels fets.

L'home va aconseguir fugir i va anar a sortir a Riudarenes amb el vehicle. I llavors, ja al vespre, va arribar a Sils. Aquí la Policia Local estava patrullant quan tot d'una a l'altura de l'Ajuntament i el carrer Ponent van veure que un BMW estava fent esses i circulava amb una roda punxada. Els agents de la Policia Local de Sils el van fer aturar. I en apropar-s'hi van veure que l'home presentava clars símptomes d'anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. Li van practicar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu, molt per sobre del màxim permès que està situat en els 0,25 mg/litre.

Com en el cas de Caldes, en comprovar les dades del conductor van veure que tenia el carnet retirat per ordre judicial. Gràcies a la comunicació entre les policies locals es podran instruir diligències que tindran en compte fets consecutius com els de Santa Coloma i la detenció de Sils.

Aquest cas torna a posar sobre la taula la necessitat d'un major control sobre els conductors substitutius que recullen els vehicles de xofers denunciants. Aquests últims, en algun cas, tornen a conduir i poden acabar causant un accident mortal.