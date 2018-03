L'Ajuntament de Breda compra un claustre del segle XIII

El claustre del segle XIII de l'antic monestir de Sant Salvador de Breda ja és íntegrament municipal. Així ho va confirmar ahir el regidor de cultura i patrimoni, Andreu Pujol (ERC), qui va explicar que dimarts es va formalitzar la compra de l'ala nord d'aquest espai, l'única part que restava sota titularitat privada. «Al segle XIX els terrenys que formaven part del claustre es van vendre per parts a diferents particulars i el que ha fet l'Ajuntament és adquirir-les tots per fer-hi una rehabilitació», va detallar Pujol, qui va precisar que l'ala nord era l'única que faltava per comprar i que l'operació ha costat 12.000 euros.

És precisament en aquesta ala, que es troba adossada al mur del temple, on s'hi aprecien els elements més característics del claustre romànic: set arcs de mig punt que descansen sobre dues columnes esveltes. Respecte als capitells, tots estan formats per quatre fulles de lliri. Segons va informar el consistori, aquest espai arquitectònic es va reconstruir l'any 1932, una actuació impulsada pel matrimoni format per Manuel Genovart i Dolors Callol, juntament amb l'associació barcelonina Amics de l'Art Vell i que va dirigir l'arquitecte Jeroni Martorell. Els treballs van consistir a fer tornar a descansar els arcs sobre dues columnes i posar capitells on no se'n conservaven. També es va construir una teulada per protegir tot el conjunt de les inclemències del temps.



Rehabilitació de l'espai

De cara als pròxims mesos, l'Ajuntament té previst rehabilitar tota aquesta zona per crear-hi una plaça per a ús públic. Segons va relatar Pujol, aquestes obres es faran en diverses fases que consistiran a netejar tot l'espai i fer-hi després la plaça conservant els elements arquitectònics propis del claustre. «De moment, ja s'estan fent excavacions arqueològiques per classificar i verificar les restes del recinte», va indicar el regidor bredenc.

En aquest sentit, Pujol també va explicar que a banda del claustre, el consistori ha adquirit uns edificis adjacents. «Actualment es troben en estat de ruïna i estem buscant finançament per tal de poder-hi fer una restauració», va avançar l'edil, qui va afegir que mentre no s'hi pugui actuar es taparan amb lones per motius estètics. «Antigament era un sol edifici que es va separar en diversos immobles. La nostra idea és retornar-lo al seu estat original», va precisar Pujol.

En un futur, aquest edifici podria acollir el museu del pintor i ceramista Josep Aragay i una exposició permanent sobre la història del monestir relacionada amb vescomtat de Cabrera. Actualment el museu està ubicat a l'església annexa de Santa Maria.

El consistori també va rehabilitar la façana de l'església de l'antic monestir i el quart creuer de la nau central, a l'interior del temple.