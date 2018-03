Lloret de Mar acollirà la primera fira de Playmobils dedicada a l'autisme

Conscienciar sobre el Trastorn de l´Espectre Autista (TEA) d´una manera divertida i original. Això és el que s´ha proposat l´Associació lloretenca Pas a Pas, formada per una quarantena de famílies, organitzant la primera Fira del Playmobil dedicada al dia Mundial de l´autisme. Aquesta mostra es farà els dies 1 i 2 d´abril a la sala d´exposicions de la biblioteca municipal i comptarà amb quatre diorames, tallers i activitats infantils, jocs i estands de col·leccionistes. «Des de l´associació volíem fer alguna festa per celebrar el dia mundial de l´autisme i vam contactar amb Riudeclicks», va explicar ahir Isa Rey, la tresorera de Pas a Pas.

Conjuntament amb aquesta organització de col·leccionistes de Riudellots, van crear la història d´en Genís -un nen de playmobil amb autisme- que s´explica en un vídeo promocional i van programar els actes de la mostra que consistiran en: un taller de pintura de cares, inflables, un joc per torbar una figura amagada per la biblioteca, un espai per col·leccionistes, una xocolatada o una parada de l´associació lloretenca.

«El nostre objectiu principal és la conscienciació i després gaudir la fira», va precisar Rey que va afegir que d´ençà que van crear Pas a Pas al novembre han duplicat el nombre de famílies associades i és un «no parar» d´engegar projectes.

L´entrada tindrà un preu de dos euros per a les persones majors de quatre anys i estarà oberta de deu del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a vuit del vespre. Els beneficis es destinaran a l´Associació Pas a Pas.