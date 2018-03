Demanen 16 anys de presó per un acusat d'abusar sexualment de la seva neta

Un home acusat d'abusar de la seva neta a la localitat de Riells i Viabrea serà jutjat pròximament a l'Audiència de Girona per un delicte d'agressió sexual continuada. El ministeri fiscal demana una pena de 15 anys de presó i 10.000 euros en concepte de responsabilitat civil. L'acusació particular, per contra, vol que la pena sigui de 16 anys i 25.000 euros. La defensa en demana l'absolució.

Els fets s'haurien produït durant els mesos de juliol i agost del 2006. En aquell moment l'home treballava a casa del seu fill perquè havien muntat una empresa. Tal com relaten els escrits de la fiscalia, l'acusat aprofitava els moments en què estava sol a casa per pujar a l'habitació de la víctima –que en aquell moment tenia 9 anys– per proposar-li de «jugar a un joc que li agradaria molt». És llavors quan l'home procedia a tocar-li els pits i la zona genital per sobre de la roba, amenaçant la nena que «si deia alguna cosa, els seus pares se separarien».

En ocasions posteriors, l'encausat l'estirava al sofà i li feia tocaments per sota de la roba, introduint-li els dits a la vagina. El processat també es posava dret i li hauria demanat en més d'una ocasió que li fes una fel·lació, tot i que la víctima sempre es negava i llavors ell li «fregava el penis a la cara».

Els escrits també recullen que per evitar ser descobert, li deia a la menor que «no cridés quan li feia mal i, quan aquesta plorava o volia marxar, la subjectava amb força perquè no marxés». No va ser fins a l'any 2013 que la jove va explicar a la seva mare i a la seva àvia tot el que havia passat, interposant una denúncia al processat per tots els fets.

La vista s'havia de celebrar ahir al matí però, finalment, després de la declaració de l'acusat, es va haver de suspendre perquè faltava un dels testimonis de la defensa. La nova data per celebrar el judici està fixada per al mes de maig.