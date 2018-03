«El que desitjava cada aniversari era despertar sent un noi»

?Vostè va fer el canvi durant l'educació secundària. Va patir «bullying» pel fet de ser un noi transsexual?

?Ho vaig explicar a 4t d'ESO, i em van dir que tenia uns bons collons. Per a un adolescent aquesta etapa és la més difícil i sí que em van insultar, tot i que mai em van pegar. Però gràcies a això vaig evolucionar molt mentalment, em va fer una persona més forta. ?

Se sentia sol o tenia suport d'amics i familiars??

Tinc un cercle d'amics que ho van acceptar de seguida i la meva família, que també em donava suport. El que em diessin les altres persones m'era indiferent. ?

Quins canvis pensa que es podrien aplicar als centres escolars per canviar les coses??

Crec que en assignatures com Ciutadania s'hauria d'explicar tota la diversitat sexual que existeix. Perquè es parla d'homosexualitat, però no de transsexualitat. És un concepte mal entès. ?

Seria una manera d'acabar amb la transfòbia??

De transfòbia i homofòbia desgraciadament sempre n'hi haurà perquè moltes vegades s'inculca així. ?

Com caldria tractar la transsexualitat en menors??

Amb naturalitat, perquè és natural. No penso que hi hagi d'haver cap tabú, perquè no ho és. És un tema molt normal i cada cop hi ha més persones que senten i viuen així. ?

Vostè va dir als seus pares que era transsexual als 15 anys. Per què no quan era més petit? ?

No deia res perquè no sabia ni què era. Al principi pensava que era lesbiana, després no ho sabia, Coneixia els transvestits, però no m'identificava amb ells. No sabia que existia la transsexualitat. ?

El banc que han pintat a Blanes i a la biblioteca de Caldes amb els colors de la transsexualitat (el rosa, el blanc i el blau) quin objectiu té??

És una manera de donar visibilitat a la diversitat sexual i de lluitar contra la transfòbia.?

Coneix altres nois i noies de Blanes que hagin viscut el mateix procés que vostè??

Sí, una noia a la qual vaig conèixer abans del canvi i en Pau, que també està a Chrysallis.?

Actualment té parella??

Ara estic solter, però vaig tenir una parella i ho va portar bé. Em va acceptar perquè si t'estimen és per com ets i no pel físic. ?

Quan va tenir clar que era transsexual??

Quan em vaig adonar que cada aniversari desitjava despertar sent un noi. ?