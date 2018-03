Busquen a Blanes un home que va desaparèixer al mar mentre feia caiac

Protecció Civil i la Policia Local de Blanes van col·laborar ahir en la recerca un home que va desaparèixer al mar. El desaparegut té 58 anys i va sortir amb un caiac dissabte al matí de Mataró i havia d´arribar a Blanes a la tarda. La seva embarcació la van trobar a cinc milles mar endins davant de Malgrat de Mar.

La recerca va començar ahir a la matinada i la van encapçalar els efectius de Salvament Marítim, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat i Guàrdia Civil, que estan fent batudes per mar i aire. El germà va ser el que va donar l´avís de la desaparició, ja que era la persona que es coordinava des de terra amb el desaparegut. Com solien fer habitualment, anava fent un seguiment des de terra fins que va perdre´n el contacte. Cap a la una de la matinada va decidir donar l´avís a Salvament Marítim.

El caiac en el qual viatjava l´home va ser localitzat ahir al matí a 5 milles mar endins a l´altura de Malgrat de Mar. Una embarcació va trobar el caiac i el va remolcar fins al port esportiu del Club de Vela Blanes, on efectius dels Mossos d´Esquadra se´l van emportar per fer una investigació més exhaustiva. A l´interior del caiac hi havia el telèfon mòbil, la documentació i estris personals del desaparegut.

El familiar del caiaquista va explicar que el seu germà és força experimentat en aquets tipus de sortides a la mar i que aquest cop també anava preparat: vestit de neoprè i una armilla, entre d´altres mesures de precaució i seguretat.

Al llarg del dia d´ahir van estar fent una recerca per buscar el caiquista en diverses zones. A Blanes la recerca es va dur a terme per tot el terme municipal i es va incidir en els llocs de difícil accés, com ara penya-segats i roques.