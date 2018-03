Condemnat per comprar un ordinador i una tauleta amb 440 € falsos a Santa Coloma

Condemnat per comprar un ordinador i una tauleta tàctil amb 440 euros falsos a Santa Coloma de Farners. El cas, que es remunta al febrer del 2014, ha arribat aquest dimarts a judici a la secció quarta de l'Audiència de Girona. L'acusat, que s'enfrontava inicialment a una pena de 5 anys i mig de presó i a pagar una multa de 880 euros, ha reconegut els fets. Per això, fiscalia i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena. El tribunal l'ha condemnat de viva veu i li ha imposat una pena de 9 mesos de presó com a autor d'un delicte de tinença de moneda falsa per a la seva expedició o distribució en concurs amb un delicte d'estafa. En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb els 440 euros que li va estafar.

El processat ha reconegut que el 7 de febrer del 2014 va acordar la compra de l'ordinador portàtil i la tauleta tàctil amb la víctima. "Actuant amb l'objectiu d'enriquir-se il·lícitament", va pagar amb 22 bitllets falsos. En total, l'import pactat era de 440 euros.

Segons indica la fiscalia a l'escrit d'acusació i el mateix acusat ha admès, va actuar amb la intenció "d'introduir els diners fraudulentament al tràfic comercial". Un cop fet el pagament, la víctima li va donar els objectes i va marxar.

La víctima no es va adonar de l'estafa fins que va fer l'ingrés dels bitllets al banc. L'oficina es va posar en contacte amb ell l'endemà, per advertir-lo que els diners eren falsos. Segons el peritatge, els 22 bitllets eren "confusibles" amb diners "legítims". "Es tracta d'una falsificació perillosa", conclouen. Tot i això, no consta d'on va treure els bitllets el processat ni qui els va falsificar.

L'acusat s'enfrontava inicialment a una pena de 5 anys i mig de presó i a pagar una multa de 880 euros per un delicte de tinença de moneda falsa en concurs amb un delicte d'estafa. Com que ha admès els fets, fiscalia i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena a 9 mesos de presó, 6 per l'estafa i 3 per tenir diners falsos.

El tribunal l'ha condemnat de viva veu. A més, el processat ha acceptat indemnitzar la víctima amb els 440 euros que li va estafar. La sentència és ferma.