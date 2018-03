Nens, qui ha robat el quadre?

Descobrir l'autor del robatori d'un quadre al museu municipal de Tossa de Mar. Aquest va ser el misteri que, dissabte al matí, van haver de resoldre una trentena de nens i nenes d'entre 6 i 11 anys a través d'un joc de pistes original, divertit i sobretot solidari.

I és que l'objectiu de tot plegat, era que els més joves també poguessin col·laborar en la campanya «escuts policials solidaris» destinada a aconseguir els 30 milions d'euros necessaris per a la creació del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa.

Organitzada per la policia local i l'àrea de joventut de l'Ajuntament, l'activitat va començar dissabte a dos quarts d'onze del matí a la plaça del museu on els petits esperaven per fer una gimcana relacionada amb els escuts solidaris. El que desconeixien però, és que en realitat estaven a punt de convertir-se en ajudants de la policia en la investigació del robatori d'un quadre valorat en milions d'euros.

Dos agents del cos tossenc van explicar als menuts el cas i els van repartir a cadascun un escut policia solidari que és brodat i adhesiu i que els nens i nenes es van poder enganxar a la roba. Cada escut té un preu de 4 euros -que és el que costava fer l'activitat- que s'entregaran íntegrament a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. «Volíem que la mainada pogués aprendre l'ofici de la policia d'una manera solidària i entretinguda», va explicar la regidora de joventut, Núria Serra.

I ho van aconseguir perquè, durant una hora, aquests petits tossencs van poder acordonar la sala afectada pel robatori, buscar pistes i empremtes dactilars, fer hipòtesis i descobrir qui de tots els sospitosos era el lladre del quadre d'una exposició de Roig i Soler.



Crear una història

«El que vam fer va ser crear una història i diversos personatges que fossin sospitosos» , va relatar Serra. Així, i amb la col·laboració de membres del casal de joventut que feien d'actors hi havia: la figura del turista equipat per anar a la platja a ple hivern; el de la treballadora del museu; un grup d'estudiants que feien un treball d'investigació; una dona russa carregada de joies o una visitant que buscava un artista.

«Cadascun d'ells aportava una pista que els nens i nenes havien de resoldre amb l'ajuda dels dos agents de la policia local», va precisar la regidora tossenca.

Finalment, i després d'anar descartant sospitosos, els ajudants policials van descobrir qui era l'autor del delicte, que va ser detingut. Per celebrar-ho, es va realitzar una xocolatada popular. «La veritat és que l'activitat va anar molt i molt bé.

Els petits van gaudir molt i no descartem fer una altra activitat solidària d'aquest tipus més endavant», va afegir Serra. En total es van vendre 34 escuts solidaris i es van recaptar 136 euros que se sumaran als més de 100.000 euros que ja s'han recaptat amb aquesta iniciativa impulsada el desembre passat per la policia local de Caldes de Malavella i de Sant Celoni. Els escuts es poden adquirir a les seus policials i a alguns comerços dels municipis adherits a la campanya.