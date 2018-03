Enxampada viatjant cap a França amb 11,5 quilos de marihuana oculta en coixins

La Guàrdia Civil ha comissat marihuana i haixix en dos autobusos i un cotxe en dos dies a la Jonquera.

En total, els agents han arrestat dues persones, un home i una dona, ambdós de nacionalitat italiana. A la dona la van enxampar transportant 11,5 de marihuana oculta en coixins.

Droga en dos busos

El dilluns de la setmana passada, pels vols de dos quarts de deu del vespre, agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera, van escorcollar un autobús de línia regular que cobria la ruta entre Barcelona i Praga.

Durant la inspecció van observar a la bodega que hi havia una motxilla que desprenia una forta olor de marihuana. Els policies van intentar comprovar de qui era però no es va poder saber i per aquest motiu, van procedir a l'obertura.

La sorpresa va venir quan van trobar que hi havia uns paquets amb 3,5 quilos de marihuana.

Al cap de dos dies, el dimecres a la una de la matinada, components de la mateixa unitat mentre feien un control fiscal ala AP-7, en sentit França, van aturar un altre autobús. Aquest feia la línia Barcelona-Milà.

Van escorcollar-ne el maleter i van trobar una motxilla que va aixecar les sospites dels guàrdies civils.

Un cop localitzat el seu propietari van obrir-la i a dins hi havia diferents tipus de droga: 33 pots de vidre amb essència d'gaixix, 22 paquets de plàstic amb llavors de cànnabis, 50 dosis d'haixix que pesaven 30 grams, així com 76 grams d'haixix dividit en porcions. Per tot això, van detenir P.L, de nacionalitat italiana i 37 anys per un suposat delicte contra la salut pública.



Droga amagada en coixins

Finalment, components de la mateixa unitat, aquell mateix dia a les tres de la matinada van fer aturar un vehicle amb matrícula italiana. Hi viatjava una dona que anava cap a França.

Després d'identificar-la, els agents van descobrir al maleter de l'automòbil, amagats en maletes uns coixins on s'hi ocultaven 11,5 quilograms de marihuana.

Per tot això, els agents van arrestar la dona, de nacionalitat italiana i 62 anys per un suposat delicte contra la salut pública.

Les diligències instruïdes, juntament amb els detingut i la droga confiscada van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.