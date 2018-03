Moren quatre gats del carrer per possible intoxicació a Sant Hilari

La mort de quatre gats abandonats per una possible intoxicació ha posat en alerta a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, el qual dimarts va emetre un comunicat per avisar els veïns de la situació i recordar que les infraccions de caràcter molt greu es poden arribar a sancionar amb multes de més de 30.000 euros.

Segons va informar ahir el regidor de Territori i Patrimoni, Jordi Rotllant (PIG), els animals morts formaven part d'una de les tres colònies de gats que té el municipi. «L'associació que se'n fa càrrec i la veterinària que els va examinar ens van alertar que presentaven alguns signes d'intoxicació», va explicar Rotllant, afegint que per aquest motiu van optar per publicar un comunicat d'avís.

Les morts es van produir en les últimes setmanes a la zona del passeig Font del Cirerer i Catorze d'Abril i el carrer de la Piscina. Arran dels fets, el consistori va posar el cas en coneixement dels Agents Rurals i dels Mossos d'Esquadra, els quals s'han fet càrrec de la investigació. «Des de l'Ajuntament es demana que es tingui cura amb tot tipus d'animals domèstics i que estiguin controlats a la via pública», subratlla el document.

A més, en el comunicat també es recorda als veïns de la localitat selvatana que, segons l'ordenança de tinença d'animals municipal, el sacrifici d'animals està tipificat com una infracció de caràcter molt greu i que en aquests casos les multes poden anar de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros. «Volem advertir a la persona o persones que estan fent mal als animals que hi ha conseqüències», va remarcar el regidor.

Segons l'ordenança, la classificació de la infracció i la imposició de la sanció s'adeqüen als fets i es tenen en compte aspectes com: la reiteració i reincidència en la comissió d'infraccions; el grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció; la transcendència social o sanitària i la naturalesa dels perjudicis ocasionats per la infracció comesa o la capacitat econòmica de la persona infractora, entre d'altres.



Casos anteriors a la comarca

A Riells i Viabrea, els veïns van denunciar l'any 2015, la col·locació de verí al voltant del pont nou de la Batllòria, després que morissin dos gossos per enverinament. Uns dies abans, a Sant Hilari Sacalm també es va produir la mort per presumpte enverinament d'un cadell i un gos de cacera. També l'any 2010, els residents de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva van denunciar la presència de pastilles de raticida als seus jardins.