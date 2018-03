El cactus mexicà fracassa en el seu intent per arrelar a la Selva

El cactus originari de Mèxic que els Agents Rurals van eliminar d'una propietat privada de Maçanet se suma a la llarga llista d'espècies invasores exòtiques que afecten el territori gironí

Prové de Mèxic i és capaç de sobreviure i propagar-se en climes semisecs i temperats, però de moment i tot i haver-ho intentat en dues ocasions, no ha aconseguit arrelar a la comarca selvatana.

El cactus invasor Cylindropuntia imbricata va escollir Maçanet per establir-s'hi, però fa uns dies els Agents Rurals van impedir que hi arrelés i es convertís en una plaga de grans dimensions.

Concretament, els rurals van arrencar i cremar aquesta planta que ja ocupava 20 metres quadrats de superfície d'una propietat privada i que ja havia assolit un metre d'alçada. «Dins el pla de detecció de zones amb fauna i flora invasora es va detectar aquest cas a Maçanet i de seguida es va procedir a netejar la parcel·la», va explicar ahir el cap dels agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, qui va precisar que, fins ara, Maçanet és l´única localitat gironina on s'ha detectat la presència d´aquest tipus de cactus.

No era, però, la primera vegada que aquesta planta intentava conquerir aquesta mateixa parcel·la. «Fa vuit anys, el propietari ja la va identificar i arrencar», va relatar De Dalmases, qui va subratllar que probablement va arribar a aquest espai a través d´un abocament il·legal de deixalles.

Aquest cactus és carnós, no té fulles i és fàcilment identificable per les seves flors de color rosa fort. Tot i que és originari de Mèxic –on és coneix com choya– també és molt comú al sud-oest dels Estats Units d'Amèrica i pot arribar a mesurar 5 metres d´alçada.



Un exemple més

El cactus Cylindropuntia imbricata s'uneix, així, a la llarga llista d'espècies invasores de flora i fauna detectades arreu del territori gironí. «Aquest cactus és un exemple més del problema que tenim a nivell global amb les espècies exòtiques i invasores capaces d´adaptar-se i propagar-se», va remarcar Ignasi de Dalmases, qui va explicar que en molts casos aquestes espècies es troben més a gust a l'espai envaït que en l´originari –on tenen depredadors– i es poden desenvolupar més.

«Tenen una gran afectació sobre l'ecosistema i també generen repercussions econòmiques i en la seguretat de les persones», va detallar el cap dels Rurals a Girona, qui va puntualitzar que en el cas de la vespa velutina instal·len el rusc en zones públiques o que el musclo zebra és capaç «de tapar les canonades que refrigeren una central nuclear».

Entre les espècies invasores exòtiques destaquen: el musclo zebra, el visó americà, el coipú, les serps exòtiques, la vespa velutina, la marieta asiàtica, el mosquit tigre, el morrut de les palmeres, el plomall de la pampa, el cargol poma o la tortuga de Florida, entre moltes altres.

«El gran problema és tot el trànsit i mobilitat que hi ha tant d'animals com de plantes. Les persones les traslladem d´un lloc a l´altre de manera intencionada o accidental», va especificar Ignasi de Dalmases, que va destacar que tot i que la comunitat europea destina molts recursos a aquest problema és «molt difícil i la majoria de vegades, impossible», poder erradicar-les totalment i ocupen l´espai destinat a les espècies autòctones.