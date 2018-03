El PSC de Blanes preveu acabar el mandat en minoria

El PSC de Blanes no preveu completar el que queda de mandat amb nous socis de govern. "No he rebut cap senyal, ni un mínim, que alguna altra força vulgui fer una coalició", ha assegurat l'alcalde, Mario Ros. Un fet, ha afegit, que "no li fa por" perquè es veuen capacitats de seguir treballant malgrat tenir només 4 regidors dels 21 que hi ha en total al ple. Ho ha dit durant l'acte de balanç dels més de 100 dies de govern al capdavant de l'alcaldia. Ros s'ha mostrat satisfet de la feina feta fins ara tot dient que, malgrat l'"evident minoria", s'està treballant per la ciutat. També ha destacat que els grups a l'oposició "no han posat pals a les rodes" i esperen que els donin suport per poder aprovar els pressupostos del 2018. Ros ha comparegut acompanyat dels altres tres regidors, que han desgranat algunes de les actuacions que es faran a la ciutat properament. Entre elles, destaca la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus a mitjans d'abril o l'execució del pla de barris a Sa Massaneda i S'Aguer que va començar aquest gener.

L'equip de govern de Blanes defensa la feina que s'ha fet durant aquests més de 100 dies amb Mario Ros al capdavant i asseguren que s'està treballant a ple rendiment. Ros va assumir l'alcaldia el 30 de novembre de l'any passat, en substitució del llavors alcalde Miquel Lupiáñez que va abandonar el PSC pel seu suport a l'aplicació de l'article 155. Un mes abans, s'havia trencat el pacte de govern tripartit amb la marxa del PDeCAT i ERC, deixant el PSC en minoria.

"No em fa por governar en minoria", ha afirmat Ros, tot dient que és molt conscient que ho estan fent amb 4 regidors enfront dels 17 que estan a l'oposició. Assegura que és un home de "consensos" i que creu que podran seguir sumant esforços per anar aprovant els projectes de ciutat que hi ha en marxa en el que queda de legislatura.

Quan se li ha preguntat per possibles nous pactes de govern, Ros ha respost que en tot aquest temps no han rebut "ni un mínim senyal" de la resta de forces i ha destacat que hi ha interès en "col·laborar" però no en "governar". Ho ha atribuït al fet que, quan s'arriba al final d'una legislatura com és el cas, els partits ja pensen més en "posicionar-se".

Respecte a l'oposició, els ha agraït que durant aquest temps no els hagin "posat pals a les rodes" i esperen que es mantingui aquesta col·laboració amb els temes de ciutat. El regidor d'Hisenda, Nicolás Laguna, ha recordat que hi ha pendent l'aprovació dels pressupostos del 2018 i que confien que hi donaran suport. "Tinc l'esperança que s'aprovin", ha dit. I ha explicat que la proposta ja està ultimant-se i que a partir de la setmana vinent començaran a "trucar portes" dels partits per aconseguir el seu suport.

Pel que fa a la possibilitat que l'exalcalde Lupiáñez pugui formar part de la llista d'Independents de la Selva (ISELVA) en les pròximes eleccions municipals, Ros s'ha limitat a dir que no en sap res perquè no hi té relació.



L'ampliació dels càmpings i el POUM

L'aprovació del nou POUM és un dels temes prioritaris de mandat. La regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya, ha recordat que és un tema de "gran complexitat" perquè haurà d'abordar el tema de les ampliacions dels càmpings que es van fer ara fa 25 anys i que actualment són il·legals. En aquests moments estan recollint tots els informes i estan a l'espera de rebre el de l'ACA per saber si dona el vistiplau a incorporar o no aquestes ampliacions al nou planejament. La previsió és que puguin tenir tota la documentació la tardor vinent per poder-ho aprovar provisionalment per ple. En aquell moment es veurà com queda resolt. La regidora també ha recordat que qui ho aprovarà definitivament serà la Generalitat, a través d'Urbanisme, i que la voluntat de l'equip de govern és cenyir-se a la legalitat i pensar en el bé del poble.

Pel que fa a les multes i a l'ordre de tancament de les ampliacions dels càmpings (l'alcalde ja va firmar el decret i va donat dos mesos a les empreses per desmuntar i restituir els espais), des del consistori han explicat que estan pendents del que decideixi la justícia ja que les empreses ho han portat als tribunals. Segons Celaya, "el tancament s'executarà en el moment que pertoqui".



Pla de Barris i nou model de recollida de residus

Cadascun dels regidors ha donat compte de les principals actuacions que s'han fet aquests mesos i les que venen properament. En l'àmbit social, s'ha destacat per exemple el desallotjament dels pisos dels mestres de l'antiga Escola Carles Faust que estaven ocupats. El desallotjament es va fer aquest mes i el següent pas serà rehabilitar aquests blocs per poder-los destinar a casos d'emergència habitacional.

Pel que fa a Urbanisme, destaquen les actuacions previstes al Pla de Barris a Sa Massaneda i S'Auguer, on s'inclou la rehabilitació de façanes amb un cost de 2,4 milions d'euros, la meitat dels quals s'assumeixen des del consistori. Un altre tema important per la ciutat serà la posada en marxa del nou model de recollida de residus que entrarà en funcionament a mitjans del mes vinent. Entre altres canvis, comportarà una ampliació del porta a porta.