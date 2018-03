100 dies de govern en minoria a Blanes

Sense por, amb eficàcia i en minoria. Així preveu seguir i acabar aquest mandat l'equip de govern de Blanes (PSC) format per quatre regidors dels 21 que conformen el ple municipal. Així ho va expressar ahir l'alcalde, Mario Ros, durant l'acte de balanç dels primers 100 dies de govern del nou equip socialista després del trencament del pacte a tres a bandes entre el PDeCAT, ERC i PSC i la dimissió de l'exbatlle Miquel Lupiáñez. «Tenim les portes obertes i els braços estesos cap a l'oposició, però no hem rebut cap senyal d'intent de coalició», va valorar Ros, qui va afegir «no tenir por» de governar sent només quatre persones. «Ho hem estat fent aquests tres mesos i mig i l'Ajuntament ha funcionat com sempre o fins i tot millor, ja que hi ha més transversalitat», va subratllar l'alcalde, qui va agrair a l'oposició no haver-los posat «pals a les rodes» i la feina «titànica» dels seus tres companys de govern: Pepa Celaya, Nicolàs Laguna i Blai Vinaixa.

Ros va assumir l'alcaldia blanenca el 30 de novembre passat després de la dimissió de Miquel Lupiáñez -que va abandonar el PSC pel seu suport a l'aplicació de l'article 155- i també per la falta d'acord entre els diferents grups a l'oposició per escollir un nou candidat a l'alcaldia. Una oposició que, segons Ros, ja està «movent fitxa» de cara a les eleccions municipals del 2019 i que estan «oberts a col·laborar però no a governar». En aquest sentit, el regidor d'Hisenda, Nicolàs Laguna, va subratllar que «confia» que aquesta col·laboració es faci palesa en l'aprovació dels pressupostos del 2018. «La setmana que ve començaré a trucar a les portes dels partits per presentar la proposta i tinc l'esperança que s'aprovin», va valorar.

Actuacions en marxa

En relació amb els projectes engegats o que arrencaran abans de finalitzar el mandat, cada regidor va destacar les principals actuacions en les seves àrees. En urbanisme, Celaya va remarcar que l'execució del pla de barris a sa Massaneda i s'Aguer acabarà en un any i mig; que al setembre s'enderrocarà l'antic camp de futbol dels Pins; que la rehabilitació dels balcons de Casa Saladrigas acabarà abans de l'estiu, o que el 4 d'abril començaran les obres de construcció de la rotonda de Ca la Guidó.

En temes socials, Ros va valorar especialment que aquest mes es va desallotjar de manera negociada dos dels tres blocs de pisos dels mestres de l'antiga escola Carles Faust que es destinaran a habitatges d'emergència social. O També que enguany es dedicarà tot el mes de maig a fer activitats per a la gent gran, entre altres. Per la seva part, Laguna va avançar que el pròxim mes entrarà en funcionament el nou model de recollida de residus, qui inclourà el canvi de contenidors a tota la ciutat i una ampliació del porta a porta. Finalment, Vinaixa va explicar les noves estratègies de promoció de la ciutat i de turisme.

Respecte a la possibilitat que Lupiáñez pugui formar part de la llista d'Independents de la Selva en les pròximes eleccions municipals, Ros va dir que no sap res per què no hi té una relació «fluida».