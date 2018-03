La solidaritat viatja d'Hostalric al Senegal de la mà d'un policia

uan en Joan Carles Terrón no fa d'agent de la policia local d'Hostalric, es dedica en cos i ànima al projecte solidari que ell mateix va impulsar l'any passat per ajudar els habitants d'una localitat de 20.000 habitants situada al nord del Senegal: Bodé Lao. Una ciutat africana a la qual va arribar acompanyat d'un amic i amb només quatre motxilles carregades de roba i material escolar. «Va ser una experiència bestial, però vam tornar a casa amb l'espina al cor que faltava fer molt més», relata Terrón.

Per això, aquest setembre, Terrón té previst tornar a Bodé Lao acompanyat d'altres agents selvatans i portant amb ell un gran contenidor ple d'ajuda. Segons explica, l'impuls per fer créixer el projecte va arribar per Nadal, quan una persona de la localitat senegalesa li va enviar un missatge preguntant si tornaria a portar ajuda. «Em va trencar el cor i en aquell moment vaig decidir intentar emplenar tot un contenidor de grans dimensions», relata l'agent d'Hostalric.

Un contenidor, que a dia d'avui ja està ple fins a dalt de medicaments, joguines, utensilis sanitaris, roba, sabates o matalassos donats per diferents comerços, entitats, cossos policials i municipis de la Selva i el Maresme com: Blanes, Lloret, Palafolls, Pineda de Mar, Caldes de Malavella o Sant Pol de Mar, entre altres. «Ha estat increïble. En només un mes ja l'hem omplert tot i segueix trucant gent per oferir-nos coses», subratlla Terrón. D'aquestes donacions, el policia local recorda amb especial emoció la que va fer una propietària d'una botiga de moda i regals d'Hostalric. «Ens va comentar que tancava el negoci i que en lloc de vendre el que li quedava preferia donar-ho a aquesta causa», precisa Terrón. I no va ser l'única. Un hoteler també els ha ajudat amb 55 matalassos i 60 televisors i una residència geriàtrica de Lloret de Mar va aportar crosses, cadires de rodes i medicaments.



Més material escolar

Saturats d'ajudes materials, el policia es planteja ara recollir fons econòmics. «Al principi era molt reticent a posar el número de compte perquè no vull que la gent pensi que faig això per diners. Però el contenidor costa 7.000 euros que pago personalment i la veritat és que qualsevol ajuda seria bona», remarca.

Tot i això, Terrón incideix especialment en la necessitat d'aconseguir el màxim de material escolar possible. «Allà hi ha nens que caminen tres hores cada dia pel mig de la sabana i a 46 graus per anar a l'institut i quan arriben a casa es posen a treballar per ajudar la família», comenta l'agent hostalriquenc. Per donar a conèixer aquesta situació i conscienciar els més joves de la localitat selvatana, la policia local va visitar l'institut Vescomtat de Cabrera. «Volem que aprecïin el que tenen aquí», afegeix.

Aquest nou viatge humanitari cap al Senegal el farà del 8 al 15 de setembre i anirà acompanyat del cap de la guàrdia municipal de Fogars de la Selva, un altre agent de la policia d'Hostalric i quatre col·laboradors més. Viatjaran fins a Dakar en avió, des d'on acompanyaran el contenidor per terra fins al seu destí. I una vegada allà i durant una setmana seran part de la vida dels habitants de Bodé Lao. Una experiència que Terrón assegura que és «brutal».