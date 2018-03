Una blanenca serà la primera dona a capitanejar una legió de manaies a Catalunya

Una veïna de Blanes, Magda Gascón, es convertirà demà en la primera dona de tot Catalunya a assumir el màxim comandament d'uns manaies. Segons va informar ahir l'Ajuntament, la blanenca es convertirà en la nova capitana de la Legió V Macedònica, un càrrec que ostentarà durant tot l'any. Gascón regenta una botiga de roba i complements per a dones al centre de Blanes, i forma part dels manaies des de fa vuit anys.

La nova capitana ha estat escollida pels membres de la Legió V seguint els mateixos criteris utilitzats els anys anteriors: l'antiguitat en l'associació, la implicació que ha demostrat, l'assistència als assajos i activitats que es fan al llarg de l'any i altres mèrits, com la posada en marxa dels Manaies Iuniores, la nova secció de l'entitat formada per nens i nenes i nois i noies que tenen de 6 a 16 anys.

I com qualsevol altre capità anterior, Gascón haurà de vestir l'armadura i els complements -casc, cinturó, ganivet, espasa, llança i escut- que poden pesar entre 30 i 45 quilos. «Sembla mentida que en ple segle XXI encara hi hagi qui pensa que les dones no tenim dret a poder fer qualsevol cosa que fan els homes.

Espero que el meu exemple, per petit que pugui semblar, contribueixi a normalitzar aquesta i altres situacions», va valorar aquesta blanenca, qui va assegurar també, que poder ser capitana és un «honor» i l'«omple d'orgull».

La desfilada dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica, que inclourà la cerimònia del relleu del capità, es farà demà a partir de dos quarts de sis de la tarda.

La cercavila començarà al barri de Quatre Vents i seguirà fins al nucli antic del municipi, on es durà a terme la cerimònia del canvi de comandament. Concretament, es farà a la plaça Verge Maria, on viu la nova capitana. Allà, el centurió llegirà un edicte romà durant el qual preguntarà al nou capità si accepta ser nomenat com a comandant en nom del Senat del poble de Roma, unes paraules escrites en llatí de l'època. A la legió que dirigirà Gascón hi ha dues legionaries més: la Sònia i la Laura, membre de la banda musical que acompanya els soldats.

Per la seva banda, el relleu de la capitania dels Manaies Iuniores també la protagonitzaran dues joves. L'any passat va ser escollida com a nova capitana Jorgina Magallón, de 13 anys qui, divendres, passarà el relleu a una altra legionària, Elena Canosa, de 15 anys. Serà el tercer comandament d'aquesta nova secció dels Manaies de Blanes creada l'any 2016. En total, en aquesta secció hi ha sis noies: quatre legionàries, una arquera i una jove que és membre de la banda musical.

La desfilada dels Manaies Iuniores es farà divendres, començarà a les dotze del migdia i sortirà des del Carrer Ample, sota l'Arc dels Copatrons de Blanes: Sant Bonós i Sant Maximià, dos soldats romans morts en martirologi.

Des d'allà, iniciaran un recorregut fins a aturar-se a la plaça Verge Maria on es portarà a terme una cerimònia anàloga a la dels grans perquè la fins ara capitana, Jorgina Magallón, passi el relleu a la nova, Elena Canosa. Després, emprendran una nova desfilada pels carrers del centre de la vila, en un recorregut que finalitzarà al passeig del Mar.