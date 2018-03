Crema un cotxe al centre de Santa Coloma de Farners

Espectacular incendi d'un cotxe al centre de Santa Coloma de Farners. Ahir al matí, pels volts d'un quart de nou, es va declarar un foc de vehicle al carrer del Lliri de la vila. Els Bombers s'hi van desplaçar amb una dotació i van extingir un incendi que va destrossar totalment un vehicle.

Les flames eren espectaculars i alguns veïns matiners i que es van veure sorpresos pels fets ho van immortalitzar en vídeo. Segons els Bombers, a causa de les flames també es va malmetre el tub del gas d'un edifici a tocar del vehicle, fet pel qual van alertar la companyia del gas.

De fet, a causa de la forta temperatura i les flames, va quedar ben fumada la paret de l'edifici del costat d'on estava aparcat el vehicle, en ple centre de la capital de la Selva.

Al lloc dels fets hi van treballar també agents de la Policia Local de Santa Coloma de Farners i efectius del SEM.

Els primers indicis de la investigació policial, i després d'escoltar la versió del propietari del vehicle, apunten que l'origen podria ser un líquid amb el qual s'havia netejat el vehicle poca estona abans.

Aquesta substància podria haver-se filtrat en alguna part del cotxe i, llavors, en engegar-lo, haver provocat l'incendi. Amb tot, però, també hi podria haver hagut algun tipus d'avaria. Per tant, de moment no està clara la causa.