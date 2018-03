Èxit de públic en la cerimònia de la capitana dels Manaies de Blanes

Una de les activitats més emblemàtiques de la Setmana Santa blanenca és la cerimònia del Canvi de Capità dels Manaies de Blanes–Legió V Macedònica, que va tenir lloc la tarda-vespre d´aquest passat dijous com a preludi del cicle festiu que tot just acaba de començar. L´esdeveniment, que va atraure milers d´espectadors, va començar al barri de Quatre Vents i va culminar al nucli històric del municipi.

Per 17è any consecutiu, tant els vilatans que coneixen abastament la tradició, com els nombrosos visitants que ja omplen Blanes des de fa uns dies, van poder assistir a una cerimònia que any rere any congrega més públic. De fet, des que fa 17 anys es va posar en marxa l´Associació Cultural dels Manaies de Blanes, incrementada fa dos anys amb la secció dels Manaies Iuniores, tots els actes que protagonitzen desperten sempre una barreja sorpresa i admiració per la seva solemnitat.



Magda Gascón, la primera comandant d´una legió de manaies a Catalunya



Enguany l´esdeveniment va tenir un al·licient afegit, ja que per primera vegada arreu de Catalunya una dona ha passat a assumir la comandància d´una legió de manaies, al haver pres possessió com a nova capitana Magda Gascón. La nova comandant forma part dels Manaies de Blanes des l´any 2010, quan es va engrescar a provar l´experiència i va quedar corpresa per tot el ritual que l´envolta.

Des d´ahir, doncs, la nova capitana dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica és Magda Gascón, en relleu de l´anterior comandament, Marcos Pérez. Com és habitual, la cerimònia va començar amb una cercavila que s´emplaça cada any en un veïnat diferent, ja que la intenció que sempre ha tingut l´entitat és fer participar el màxim nombre de blanencs i blanenques d´aquest esdeveniment.

Aquest 2018 es va fer a l´entorn del barri de Quatre Vents, amb un recorregut que va finalitzar al centre de la vila, al domicili de la nova capitana, per fer la salutació i una altra part del ritual que es va introduir fa dos anys. S´ha confeccionat un cofre tallat en fusta que conté dos gots tallats en aquest mateix material. En aquesta ocasió s´ha introduït com a novetat que la capitana dels Manaies Iuniores, Jorgina Magallón, s´encarregava de custodiar-lo, una tradició que s´estendrà a partir d´ara.

La nova capitana i l´anterior en aquest càrrec van brindar cerimoniosament i després van tornar a desar els vasos al cofre, on es van gravant els noms de tots els comandaments que van rellevant-se. El ritual del canvi de capità va completar-se baixant de nou a peu de carrer, simbolitzat en el lliurament del signífer –el penó amb l´estendard- de Marcos Pérez a Magda Gascón, després que va ser investida amb la cresta, la capa i el bracer que l´identifiquen, uns elements d´indumentària que també van ser lliurats pel comandament sortint.