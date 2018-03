La pancarta per la llibertat dels «presos polítics» tornarà a penjar-se a Blanes

La pancarta que reclama llibertat pels presos polítics tornarà a penjar-se al balcó de l'Ajuntament de Blanes.

Així serà després que el ple municipal celebrat dijous a la nit per l'Ajuntament de Blanes va donar suport una moció presentada per urgència per la CUP. La proposta va prosperar amb 13 vots a favor: ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, Batega per Blanes i la CUP, mentre que Ciutadans i el PP van votar en contra.

L'alcalde va donar llibertat de vot al grup PSC: Mario Ros, Pepa Celaya i Nicolás Laguna van votar en contra i Blai Vinaixa es va abstenir.

Val a dir que inicialment la moció incloïa quatre punts més que es van retirar per poder comptar amb el suport necessari d'altres grups perquè prosperés, segons informa l'ajuntament.

En l'exposició de motius, es defensa que la proposta s'ha presentat arran de l'empresonament de càrrecs electres i de membres del legítim govern de la Generalitat, i entenent que l'existència de presos polítics no és compatible amb la democràcia emanada per la ciutadania de Blanes.

La pancarta es va penjar per primera vegada a finals d'octubre, i va ser retirada al cap de pocs dies.